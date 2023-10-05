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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 20:04

    Путин сообщил о планах Украины повредить «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о планах Украины повредить газопровод «Турецкий поток».

    Путин сказал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через «Турецкие потоки» – «и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», передает ТАСС.

    Президент сообщил, что трубопровод, пролегающий по дну Черного моря, пытаются атаковать с помощью беспилотников. По словам российского лидера, атаки готовятся в том числе при помощи англоговорящих советников.

    Ранее Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма.

    5 октября 2023, 10:20
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    Коментарии (31)
    5 октября 2023, 10:48
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России

    Бжания: В Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России

    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

    По его словам, подписано соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

    По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».

    На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

    Напомним, что вопрос о создании пункта базирования кораблей Черноморского флота в Абхазии рассматривался на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, прошедшем в закрытом режиме 13 ноября 2008 года.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (22)
    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 20:57
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии из-за его национальной принадлежности.

    Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности», передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

    Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 18:38
    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Путин: С 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек и более 550 танков

    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг сказал, что, по последним данным, с 4 июня вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса, передает ТАСС.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 06:27
    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

    Украинские власти назначили отцу Зеленского пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования»

    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского
    @ Wiki

    Tекст: Антон Антонов

    Александру Зеленскому, отцу действующего украинского президента Владимира Зеленского, за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначена пожизненная стипендия, говорится в распоряжении правительства Украины.

    Документ датирован 29 сентября. Стипендия назначена с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам, в том числе профессору Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) Александру Зеленскому.

    На сайте университета сообщается, что Александр Зеленский – завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор, передает ТАСС.

    Такие стипендии учреждены в конце 2020 года. Стипендия составляет три прожиточных минимума (прожиточный минимум в 2023 году на Украине – около 72 долларов), выдается ежемесячно даже после завершения работы в вузе.

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 03:17
    Масштабный сбой в работе техники Xiaomi произошел в России

    Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе техники Xiaomi

    Tекст: Антон Антонов

    В работе сайта Xiaomi, а также в работе техники китайской компании в России произошел масштабный сбой, сообщили пользователи.

    На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Downradar.

    Проблемы возникли, в частности, с умными пылесосами и другими устройствами, они не могли подключиться к Wi-Fi, с работой приложения Mi Home для управления девайсами умного дома, а также с доменом account.xiaomi.com. Представители Xiaomi в соцсетях признали наличие проблем, передает ТАСС.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 09:53
    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России

    В закон о выборах президента внесены поправки с целью повышения доступности голосования

    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон о выборах президента России, которые синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Крашенинников сообщил, что это «точечная донастройка системы, которая была необходима». Парламентарий пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года, передает ТАСС.

    Законопроект, как объяснил Крашенинников, не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве. Положения проекта повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы, сказал он.

    Так, планируется уточнить положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. При этом сохранение конфиденциальности персональных данных в списках избирателей и иных документах будет обязательным, сказал глава комитета нижней палаты парламента.

    Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

    «Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта России, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России», – добавил Крашенинников.

    Глава комитета Госдумы отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

    «На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий.

    Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

    Коментарии (99)
    4 октября 2023, 21:48
    В Нидерландах назвали поддержку Киева дешевым способом борьбы с Россией
    В Нидерландах назвали поддержку Киева дешевым способом борьбы с Россией
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка Украины является доступным способом сдерживания «российской угрозы», заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

    В ходе выступления на Варшавском форуме безопасности во вторник Оллонгрен сказала, что помощь Киеву в конфликте с Россией – «это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», пишет Anadolu Ajansi, передают «Известия».

    Она добавила, что западные страны вряд ли будут спонсировать Киев в длительной перспективе, так как США могут перестать выделять средства на эти цели из-за внутренних проблем.

    Ранее американист Владимир Васильев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о попытках США отойти от поддержки Украины в пользу решения внутренних проблем.

    Коментарии (28)
    5 октября 2023, 14:47
    Легенда «Спартака» посоветовал футболистам бежать из РПЛ

    Легенда «Спартака» Егор Титов посоветовал футболистам бежать из РПЛ

    Легенда «Спартака» посоветовал футболистам бежать из РПЛ
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Уровень чемпионата России сильно упал с отъездом иностранцев, в сложившихся условиях у РПЛ нет прогресса, заявил легенда «Спартака» и сборной России Егор Титов.

    Титов считает, что из РПЛ надо убегать, если есть возможность, и как можно скорее. По словам футболиста, уровень чемпионата очень сильно упал из-за отъезда иностранных футболистов, и прогресса не видно, передает Sport24.

    Напомним, о снижении уровня РПЛ эксперты говорили еще до санкций, и в пример приводились регулярные провалы российских команд в еврокубках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему российскому футболу нужно уходить от госфинансирования.

    Коментарии (38)
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    ООН позавидовала успехам российской экономики

    В ООН признали, что Россия ускорила рост своей экономики. А добиться этого смогли немногие страны G20. Общий объем экспорта России также не сильно изменился, несмотря на санкции. Нефтегазовые доходы растут с каждым месяцем. Однако расслабляться рано. Какие опасности предстоит преодолеть? Подробности

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    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности

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    Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины? Подробности

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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