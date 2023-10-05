Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

Tекст: Ольга Никитина

«Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».