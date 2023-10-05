Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.24 комментария
Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению
Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению
Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.
«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».
Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.
Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.