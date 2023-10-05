Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.17 комментариев
Технологии ИИ использовали в едином справочном центре судов Москвы
В созданном едином справочном центре столичных судов общей юрисдикции используются технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые исключают занятость телефонной линии при обращении граждан, заявил председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.
«В судах общей юрисдикции города Москвы с применением искусственного интеллекта создан единый справочный центр, работники которого отвечают на телефонные звонки граждан и предоставляют им информацию о процессуальной стадии рассмотрения дела, времени и месте судебного заседания, формировании списка кандидатов в присяжные заседатели. Цифровые технологии исключают занятость телефонной линии, и ни одно обращение граждан не остается без ответа. Эта система получила название «горячей линии Московского городского суда», – уточнил Лебедев в ходе XII Международного юридического форума стран АТР, сообщает РАПСИ.
Кроме того, глава высшей инстанции напомнил о возможности подачи в электронном виде заявлений о выдаче судебных приказов путем заполнения специальной формы на интернет-ресурсах судов города Москвы.
По словам Лебедева, в этом году в суды РФ в электронном виде подано более 7 млн документов, а количество обращений пользователей к Государственной автоматизированной системе «Правосудие» превысило 4 млрд запросов.
«Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна подано 460 тыс. процессуальных документов. С использованием видео-конференц-связи проведены свыше 400 тыс. судебных заседаний, а с использованием веб-конференции – более 500 тыс. судебных заседаний», – отметил председатель ВС.