Победитель конкурса «Учитель года»: Педагог должен не бояться проявлять себя во всем, что ему интересно

Победитель конкурса «Учитель года» Олег Янковский: После уроков мы играем с учениками рок-баллады и танцуем

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы работаем в очень многонациональной среде. Конечно, это и дети сотрудников нашего посольства, посольств стран СНГ, работников российских компаний за рубежом. Также у нас в школе учатся иранцы и граждане Таджикистана, Киргизии, Армении. Все они знают русский язык, поэтому сам процесс преподавания не сильно отличается от российских школ. Но есть важный нюанс: мы должны учитывать культурные особенности каждой этнической группы, которую представляет школьник», – пояснил Олег Янковский, учитель русского языка и литературы школы МИД РФ в Тегеране.

Отметим, что Янковский стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Объявление и чествование состоялось в четверг в московском Гостином дворе в Международный день учителя в рамках Большой учительской недели.

«У нас есть дети, которые, например, соблюдают мусульманский пост, есть школьники из зороастрийских семей. Это помимо, естественно, христиан. И все особенности их религий школа и преподаватели, безусловно, учитывают в процессе обучения, при внеклассных занятиях, встречах. Примечательно, что всем им и я, и мои коллеги в рамках своих занятий рассказываем про русскую культуру, русскую цивилизацию, наши особенности, историю. И всем детям это заходит просто на «ура». Они очень увлечены Россией», – подчеркнул собеседник.

«Мы обмениваемся с учениками опытом работы в русле народных творчеств, это очень важный процесс культурного взаимодействия. Например, в прошлом году я проводил со своими детьми мероприятие «В краю родном». На нем каждый ребенок или группа детей показывали родную страну. Они надевали национальные костюмы, приносили национальные угощения, демонстрировали нам свои народные игры», – рассказал учитель.

Янковский также обратил внимание на саму профессию учителя, отметив принципиальное и заметное развитие в России системы образования. «У нас очень многое делается для повышения престижа профессии учителя в глазах учеников и родителей. Думаю, чем больше будет проводиться таких конкурсов, как нынешний, тем больше имя «учитель» будет подниматься в глазах других людей. Например, после моей победы в конкурсе на этапе МИД, мои ученики, получая даже невысокие оценки, говорили, что «это не отметка, а автограф учителя года, я сохраню этот дневник». Вроде бы мелочь, но показательная», – детализировал спикер.

«Кроме того, педагог, мне кажется, должен не бояться проявлять себя во всем, что ему интересно. Если он любит петь, он должен выходить на любительскую сцену вместе с учениками. Если он любит танцевать, он может посещать школьные дискотеки. Дети очень чутко ощущают, когда ты с ними открыт, настроен на общение не только в рамках кабинета, но и вне его. Вот это, мне кажется, важно для повышения престижа педагога в самом классе. Я для своих детей в некотором смысле звезда, потому что я с ними и танцую, и пою, и хожу на пикники, и играю на гитаре классику, рок-баллады», – резюмировал Янковский.

Торжественную церемонию объявления победителя 34-го конкурса «Учитель года России» – одного из главных профессиональных педагогических конкурсов страны – возглавили зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель большого жюри конкурса, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Голикова отметила, что за последние годы авторитет педагогической профессии растет. В этом году абитуриенты подали на педагогические специальности 905 тыс. заявлений, а это значит, что конкурс составил 12 человек на место, указала она.

Ежегодно конкурс «Учитель года» собирает более 100 тыс. педагогов-участников, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем приняли участие 90 педагогов из всех регионов России.

Другими призерами конкурса стали: Бэлла Яндиева – учитель английского языка школы № 7 из Грозного, Михаил Ладных – учитель физики образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» из Белгородской области, Антон Кандауров – учитель физкультуры Краснолучской школы № 29 из ЛНР и Арман Костанян – учитель математики в «Лицее Иннополис» из Татарстана.

Победитель конкурса получает «Большого хрустального пеликана» и премию в размере 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей. По традиции следующий конкурс «Учитель года» проходит в городе, где работает победитель соревнования. Поэтому в 2024 году состязание пройдет в Саратовской области – на родине Олега Янковского.

Ранее президент РФ Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя», заявил, что в России будут расширять меры поддержки учителей.