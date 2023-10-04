В Российской академии образования учредили медаль имени филолога Вербицкой

Tекст: Валерия Городецкая

Медалью имени Вербицкой будут награждаться руководители научных и образовательных организаций, педагоги и ученые, работники органов управления образованием, внесшие значительный вклад в развитие научной и образовательной деятельности в сфере русского языка и литературы, языков и литературы народов России, а также их популяризацию, говорится в сообщении на сайте РАО.

«В год 80-летия Российской академии образования мы приняли решение дополнить перечень наших наград важной и очень символичной для нас медалью имени почетного президента РАО Людмилы Алексеевны Вербицкой», – рассказала президент РАО, академик РАО Ольга Васильева.

Она отметила вклад Вербицкой в просветительскую работу и популяризацию научных знаний. «Она (Вербицкая) глубоко понимала роль и место русского языка в становлении и укреплении российской государственности и патриотизма, уделяла огромное внимание работе по сохранению его красоты и чистоты», – сказала Васильева. «И теперь Академия сможет отметить этой наградой всех подвижников изучения и популяризации русского языка и литературы, а также языков народов нашей страны», – подытожила она.

Нагрудный знак «Наставник в науке» РАО планируется вручать ученым, имеющим стаж работы в сфере науки и образования не менее 10 лет и внесшим особый вклад в подготовку кадров высшей квалификации, активно занимающихся научной стажировкой, оказанием постоянной и эффективной помощи молодым ученым.

Васильева подчеркнула, что наставники и научные руководители имеют большое значение для начинающих исследователей. Они помогают ребятам решиться на первый шаг и сделать свое первое открытие.

«Поэтому Российской академией образования принято решение об учреждении новой награды – Нагрудного знака «Наставник в науке», – вручением которой мы сможем выразить признательность за неустанный труд наших коллег», – добавила Васильева.