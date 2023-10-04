Волочкова объяснила снимок с советским истребителем

Волочкова прокомментировала снимок с советским истребителем

Tекст: Ольга Иванова

Комментируя ситуацию РИА «Новости», Волочкова объяснила свою фотографию тем, что «живет в шпагате». Также она призвала авторов Telegram-каналов, которые отзываются о ней в негативном ключе, «встать с дивана и пойти в спортзал».

Ранее Telegram -канал Shot сообщил, что на балерину написали заявление полицию ее подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы войны.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации Российской армии после интервью Ксении Собчак.