Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
СМИ: Петербургским спортсменам запретили выезд за границу без согласования
СМИ: Петербургским спортсменам и тренерам запретили выезд за границу без согласования
Тренерам, персоналу и атлетам из бюджетных петербургских спортивных школ якобы запрещен выезд за пределы страны без согласования с городским спортивным комитетом, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.
Существует распоряжение, вводящее запрет на выезд для учебно-тренировочных сборов и соревнований за пределы страны для сотрудников и учащихся бюджетных спортшкол, сообщили три близких к комитету по физкультуре и спорту Петербурга источника РИА «Новости».
На одном из последних совещаний указывалось, что запрет на выезд за рубеж действует и в период отпусков, в случае согласования с комитетом выезды могут разрешить, утверждают собеседники.
Ряд директоров таких спортшкол на условиях анонимности заявили, что был некий список дружественных стран, куда спортсмены, тренеры и персонал могли выезжать, еще недавно в него входила Турция, но затем в комитете наложили запрет на выезд и в эту страну.