СМИ: Петербургским спортсменам запретили выезд за границу без согласования

СМИ: Петербургским спортсменам и тренерам запретили выезд за границу без согласования

Tекст: Алексей Дегтярев

Существует распоряжение, вводящее запрет на выезд для учебно-тренировочных сборов и соревнований за пределы страны для сотрудников и учащихся бюджетных спортшкол, сообщили три близких к комитету по физкультуре и спорту Петербурга источника РИА «Новости».

На одном из последних совещаний указывалось, что запрет на выезд за рубеж действует и в период отпусков, в случае согласования с комитетом выезды могут разрешить, утверждают собеседники.

Ряд директоров таких спортшкол на условиях анонимности заявили, что был некий список дружественных стран, куда спортсмены, тренеры и персонал могли выезжать, еще недавно в него входила Турция, но затем в комитете наложили запрет на выезд и в эту страну.