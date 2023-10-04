Наркоторговцы вынудили руководство университета во Франции закрыть факультет

Университет во Франции решил закрыть факультет экономики из-за наркоторговли вблизи здания

Tекст: Валерия Городецкая

Декан факультета экономики и управления принял решение закрыть здание факультета на неделю из-за невозможности обеспечить безопасность студентов и сотрудников в условиях наркоторговли вблизи здания, сообщил президент университета Экс-Марсель в письме местному префекту, пишет газета Parisien, передает РИА «Новости».

В течение недели власти будут пытаться решить проблему с обеспечением безопасности университета. Закрытие затронет порядка 1,5 тыс.студентов.

Президент университетского профсоюза Ян Сольтерман заявил газете, что решение закрыть университет равно признанию поражения перед лицом наркоторговцев. По его словам, власти никак не реагируют на торговлю наркотиками, несмотря на множественные жалобы сотрудников. Некоторые государственные службы были вынуждены переехать из квартала, где расположено здание, сказал Сольтерман.

В мае испанские полицейские задержали мужчину и женщину, планировавших отвезти во Францию 38 кг наркотиков.