МИД: Москва не получала просьб о помощи в освобождении экс-руководства Карабаха

В МИД заявили, что не получали просьб о помощи в освобождении экс- руководства Карабаха

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, формальных или неформальных обращений Москве не поступало, если не считать информационную сферу, передает ТАСС.

Касательно вопроса размещения военной базы России в Армении дипломат подчеркнула, что такие решения регулируются необходимыми документами.

«Российская позиция зафиксирована и юридически оформлена», – сказала она.

Также Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пребывания российских миротворцев в Карабахе. В частности, спикер МИД сообщила, что сроки и другие вопросы размещения в регионе определяется совместно с азербайджанской стороной, и с учетом ситуации на земле.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия получает исчерпывающую информацию о том, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться.

«В этом случае Москва окажет содействие в контактах с азербайджанской стороной», – заключила она.

Ранее в Кремле рассказали, какие контакты Москва имела с представителями Запада по Карабаху.