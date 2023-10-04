Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
МИД: Москва не получала просьб о помощи в освобождении экс-руководства Карабаха
В МИД заявили, что не получали просьб о помощи в освобождении экс- руководства Карабаха
Просьб о помощи в освобождении и возвращении в Армению арестованных Азербайджаном представителей экс-руководства Нагорного Карабаха Москва не получала, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, формальных или неформальных обращений Москве не поступало, если не считать информационную сферу, передает ТАСС.
Касательно вопроса размещения военной базы России в Армении дипломат подчеркнула, что такие решения регулируются необходимыми документами.
«Российская позиция зафиксирована и юридически оформлена», – сказала она.
Также Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пребывания российских миротворцев в Карабахе. В частности, спикер МИД сообщила, что сроки и другие вопросы размещения в регионе определяется совместно с азербайджанской стороной, и с учетом ситуации на земле.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия получает исчерпывающую информацию о том, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться.
«В этом случае Москва окажет содействие в контактах с азербайджанской стороной», – заключила она.
Ранее в Кремле рассказали, какие контакты Москва имела с представителями Запада по Карабаху.