Высшая контрольная палата Польши начала проверку в МИД в связи с «визовым скандалом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Высшая контрольная палата начала контрольные действия в штаб-квартире министерства иностранных дел в связи с так называемым визовым скандалом, передает РИА «Новости».

NiK пояснила, что «действия контролеров направлены на проверку всех фактов, обстоятельств и нарушений, которые, согласно информации СМИ и содержанию писем, могли произойти в этом ведомстве».

Ранее Еврокомиссия направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.