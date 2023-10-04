Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Высшая контрольная палата Польши начала проверку в МИД в связи с «визовым скандалом»
Высшая контрольная палата Польши (NiK) начала проверку в министерстве иностранных дел республики в связи с так называемым визовым скандалом.
Как говорится в сообщении, Высшая контрольная палата начала контрольные действия в штаб-квартире министерства иностранных дел в связи с так называемым визовым скандалом, передает РИА «Новости».
NiK пояснила, что «действия контролеров направлены на проверку всех фактов, обстоятельств и нарушений, которые, согласно информации СМИ и содержанию писем, могли произойти в этом ведомстве».
Ранее Еврокомиссия направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.