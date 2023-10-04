В Москве у водителя Mercedes отняли сумку с 30 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Налетчики на светофоре на Донецкой улице вышли из Infinity и напали на водителя Mercedes, они разбили стекло двери, выстрелили в него и сбежали, забрав сумку с деньгами, сообщили в ГУ МВД, передает РИА «Новости».

Дело завели по статье «Разбой».

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавших, согласно предварительной информации, было трое, они разбили окна топором и клюшкой, украли сумку, в которой было около 30 млн рублей.

Пострадавшего водителя госпитализировали. По предварительным данным, у автомобиля грабителей были армянские номера, указал источник.