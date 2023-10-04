Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
В Иране анонсировали начало техобслуживания самолетов из России
Вице-президент Ирана Фирузабади: Самолеты из России будут проходить техобслуживание в стране
Российские самолеты начнут ремонтироваться и проходить техническое обслуживание на территории Ирана, заявил вице-президент республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади.
Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из России будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.
Ранее в Иране заявляли о планах запустить прямой рейс из Петербурга в Тегеран.