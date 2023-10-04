ФСБ рассекретила данные, как польские военнопленные выслуживались перед нацистами

Документ ФСБ: Польские военнопленные выслужили у нацистов хлебные места в лагере в Восточной Пруссии

Tекст: Ольга Никитина

Среди прочего управление опубликовало фотокопию специального сообщения «О немецком лагере военнопленных «Шталаг-1А», который имел гриф «Совершенно секретно». Документ составлен 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки «Смерш» 28-й армии 3-го Белорусского фронта. На первой странице есть пометка, предписывавшая направить сообщение лично начальнику «Смерша» Виктору Абакумову, передает РИА «Новости».

В документе описана структура лагеря, в котором были созданы условия для массовой гибели советских пленных, в том числе административное его устройство.

Со ссылкой на показания арестованного коменданта лазарета при «Шталаге-1А» Черномор сообщается, что административно-хозяйственное руководство на участках (склады, столовая, баня и др.) «осуществлялось преимущественно поляками, находившимися в лагере с 1939 года, которые своей активной работой в пользу немцев завоевали у последних особое доверие».

В сообщении «Смерша» говорится, что поляки занимали хлебные и теплые места в лагере, тогда как для военнопленных красноармейцев в «Шталаге-1А» были специально созданы нечеловеческие условия. Администрация лагеря, как сказано в сообщении, намеренно создавала условия, при которых бесправные советские узники, крайне истощенные от голода, заражались тяжелыми болезнями и умирали.

Лагерь «Шталаг-1А» просуществовал с 1939 по 1945 годы. Он располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области). По разным оценкам, через лагерь прошли от 162 до 255 тыс. человек, но до сих пор достоверно не установлено их точное число, как и численность погибших там. Абсолютное большинство в лагере составляли советские пленные, но также содержались польские, бельгийские, французские и итальянские военнопленные. «Шталаг-1А» был освобожден 10 февраля 1945 года наступавшими частями советской 28-й армии.