Прокуратура: В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника

Tекст: Валерия Городецкая

По информации надзорного ведомства, в воскресенье подростки, находясь в помещении торгового центра в Серпухове, вывели из здания своего сверстника и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Все это они сняли на видео, которое впоследствии распространили в мессенджерах и соцсетях.

Личности подростков установлены, в отношении их родителей возбуждены административные дела по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«В образовательные учреждения, где обучаются подростки, городской прокуратурой внесены представления в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения учащихся», – говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее двоих подростков задержали за организацию массовых драк в Москве и Подмосковье.