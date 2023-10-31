31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника
Прокуратура: В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника
В подмосковном Серпухове группа подростков вывела сверстника из торгового центра и избила его, снимая на видео, которое позже оказалось в Сети, сообщили в прокуратуре Московской области.
По информации надзорного ведомства, в воскресенье подростки, находясь в помещении торгового центра в Серпухове, вывели из здания своего сверстника и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Все это они сняли на видео, которое впоследствии распространили в мессенджерах и соцсетях.
Личности подростков установлены, в отношении их родителей возбуждены административные дела по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
«В образовательные учреждения, где обучаются подростки, городской прокуратурой внесены представления в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения учащихся», – говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее двоих подростков задержали за организацию массовых драк в Москве и Подмосковье.