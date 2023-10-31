31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
В СПЧ призвали глав регионов Северного Кавказа обратить внимание на проблемы граждан
Главы регионов Северного Кавказа должны сейчас особое внимание уделить решению проблем своих граждан во избежание их использования для будущих провокаций, считает член СПЧ Александр Брод.
«Состоявшееся совещание главы государства очень значимое, поскольку в последние дни произошли тревожные события в нескольких регионах Северного Кавказа. Президент проанализировал причины радикальной акции в Дагестане, указал на то, что провокационные действия осуществлялись со стороны Запада с использованием интернет-технологий манипулирования толпы. Президент выступил как гарант стабильности, межнационального и межрелигиозного мира, обратил еще раз внимание на это глав регионов», – передает его слова РАПСИ.
Брод добавил, что, несмотря на очевидность зарубежного следа в случившемся, «переводить стрелки» только на внешние угрозы недостаточно объективно, поскольку манипуляторы используют внутренние проблемы страны.
«В Дагестане давно наблюдается недовольство граждан муниципальными властями, высокая безработица. Главы регионов должны обратить внимание не только на факт провокаций, но и на насущные проблемы, которые могут быть использованы кем-то в целях подобных акций. Эти проблемы должны быть решены, права наших граждан должны быть защищены, и тогда риск повторения случившегося будет минимальный», – заключил он.