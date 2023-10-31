МО: США ведут разработки в рамках наступательной биологической программы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритетном порядке будут рассматриваться бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности, передает ТАСС. Кириллов добавил, что подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы.

По его словам, проект курирует заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, а технологическую базу для обучения предоставят девять крупных производственных предприятий страны, которые специализируются на геномных исследованиях, биоинформатике, проведении работ с культурами клеток и тканей. Программа при этом состоит из двухмесячного предварительного курса и производственной практики, которая «дает участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов».

Кириллов добавил, что участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов, так как данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

«Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия», – сказал Кириллов.

Он уточнил, что американская администрация стремится расширить масштабы программы создания биологического оружия. Так, по его словам, в марте 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная министерством обороны. В документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения.

«Так, в отчете RAND, который имеется в нашем распоряжении, указано, что использование таких подходов «могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки». При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов», – отметил Кириллов.

Он напомнил, что в октябре 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». В ходе них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, «по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина».

Ранее Кириллов заявил, что США занимаются разработкой секретной стратегии противодействия оружию массового поражения.