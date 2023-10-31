Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона на этом направлении потеряла до 170 человек, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30, польская САУ Krab, САУ «Акация» и «Гвоздика» и две машины РСЗО «Град».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной бригады у Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли там до 60 человек, четыре танка (из них два Leopard), три боевые бронированные машины и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 24-й механизированных бригад у Червоной Дибровы (ЛНР) и Ямполовки (ДНР). Там ВСУ потеряли до 250 человек, танк, две боевые бронированные машины и две американских артиллерийских системы М777.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Старомайорского в ДНР.

Там ВСУ потеряли до 160 человек, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 118-й механизированной бригады у Работино (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 140 человек, пять боевых бронированных машин и две гаубицы М109 Paladin.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ у острова Алексеевский и поселка Берислав в Херсонской области.

Украинская сторона за сутки там потеряла до 125 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.