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    2 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    8 комментариев
    3 октября 2023, 10:35

    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»

    Роскосмос: Станция «Луна-25» могла разбиться из-за блока угловых скоростей

    В Роскосмосе назвали вероятную причину аварии «Луны-25»
    @ Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» может быть ошибка в расчетах блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

    Так, БИУС-Л не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы», передает РИА «Новости».

    Как следствие, оказалось невозможным при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, из-за чего ее отключение произошло по временной установке.

    Как отметили в госкорпорации, в данный момент завершается работа межведомственной комиссии по выяснению причин ЧП.

    А именно, выработаны рекомендации для исключения повторения подобных происшествий. К таким рекомендациям относится комплекс дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    2 октября 2023, 19:20
    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных

    Биотехнолог Духовлинов объяснил появление устойчивости к антибиотикам у украинских военных

    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Появление устойчивых ко многим антибиотикам инфекций у солдат ВСУ может быть вызвано несколькими факторами, в том числе результатом медикаментозных экспериментов над украинскими военными, рассказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов.

    СМИ сообщают, что у украинских солдат, которые попали на лечение в европейские госпитали, были обнаружены устойчивые практически ко всем антибиотикам инфекции. Отмечается, что подобные случаи участились с начала конфликта на Украине. 

    «Появление множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) представляет на сегодняшний день серьезнейшую угрозу здоровья человечества. Это означает, что в случае пневмонии, сепсиса никакие препараты не помогут и больной умирает. Такие бактерии с МЛУ очень опасны. Их по всем признакам можно отнести к категории биологического оружия, если их распространение осуществляется преднамеренно», – говорит Духовлинов.

    Он поясняет, что МЛУ возникает при наличии специальных генов у бактерий. Бактерии могут обмениваться друг с другом подобными генами и «дарить» эту устойчивость другим микроорганизмам. Этот процесс опасен и нуждается в срочном купировании. Появление бактерий с МЛУ может быть результатом неконтролируемого приема различных антибиотиков, специальной селекцией и преднамеренным заражением.

    «В естественных условиях МЛУ может возникнуть только при неконтролируемом постоянном приеме различных антибиотиков. Также гены МЛУ могут передаваться с помощью транспозонов – мобильных генетических элементов между бактериями. Но такой процесс в естественной среде не носит массовости. Подобного нет среди российских солдат. Это указывает на правильное медицинское обслуживание», – замечает собеседник.

    По его словам, массовое возникновение МЛУ среди украинских солдат вполне может быть результатом медикаментозных экспериментов, однако это лишь предположение и нет прямо указывающих на это факторов.

    Резистентность (устойчивость) к антибиотикам может выработаться и в результате употребления в пищу определенного рода продуктов, например, курятины, которую при выращивании недобросовестные производители накачивают антибиотиками, чтобы куры не болели и не было их массового падежа. Однако, по словам биотехнолога, при производстве куриного мяса не используется такой широкий спектр антибиотиков.

    «Там применяются сильные препараты. Но при термической обработке антибиотики разлагаются. Поэтому, если куриное мясо не ели сырым или плохо обработанным, то тогда риски минимальны. МЛУ все-таки указывает на очень широкий спектр антибиотиков одновременно либо на наличие специальных генов, кодирующих систему МЛУ. А это уже генетические эксперименты. Но для этого необходимо выделить конкретные штаммы с МЛУ и посмотреть методом генетического анализа, как возникла эта МЛУ», – заключил Духовлинов.

    Коментарии (35)
    2 октября 2023, 18:37
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    Газета проанализировала передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где прежде, вероятно, испытывали оружие. На основании этого анализа издание пришло к выводу о подготовке к испытанию «Буревестника», передает Lenta.ru.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.

    Коментарии (36)
    2 октября 2023, 21:28
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    @ Jan Woitas/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция требует закрытия армянской АЭС в Мецаморе из-за ее расположения в сейсмоопасной зоне и старых технологий.

    Обращение с требованием принять меры относительно Мецаморской АЭС, расположенной рядом с турецко-армянской границей, прозвучало на заседании Великого Национального собрания Турции, передает госагентство Anadolu Ajansi. В турецком парламенте подчеркнули, что в связи с окончанием срока эксплуатации и использованием старых технологий объект представляет опасность для всего региона.

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», – заявили в МИД Турции.

    Строительство Мецаморской АЭС началось в 1970 году, она имеет два реактора. После остановки реакторов из-за Спитакского землетрясения 1988 года реактор номер два вновь был запущен в 1995 году после ремонта. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.

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    2 октября 2023, 20:37
    Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой
    Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В новом выпуске «Битвы поколений» продюсер Виктор Дробыш раскритиковал певицу Наташу Королеву, вспомнив, как «все ненавидели» песню «Желтые тюльпаны».

    В первом туре шоу «Битва поколений» канала МУЗ-ТВ приняли участие Наташа Королева, которая спела песню «Желтые тюльпаны», и певица Клава Кока, которая исполнила «Не зови меня зая». Большинство жюри проголосовало за Королеву, а вот Дробыш нелестно прошелся по творчеству заслуженной артистки Российской Федерации, пишет «СтарХит».

    «Я Наташу знаю давно. Мы играли в разных группах в 1980-х, потом появилась рок-группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами». Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину», – заявил продюсер.

    По его словам, он уехал в Финляндию, где «блистали» скандинавско-английские певицы Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж, которых ему якобы напомнила Клава Кока. «Для меня самая красивая музыка – скандинавский поп-рок. Как же я могу голосовать за эти «Желтые тюльпаны?» – подчеркнул Дробыш.

    Ранее власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиб Шарипов) сроком на пять лет.

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    2 октября 2023, 16:52
    Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром продолжает получать заявки из Молдавии на поставку газа и выполняет их, сообщили в холдинге после заявления молдавских властей об отказе от закупок российского голубого топлива.

    В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.

    Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома. Он сказал, что Молдавия получает газ из «европейских источников».

    Коментарии (32)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    2 октября 2023, 11:36
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    @ Игорь Кубединов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Молдавия больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    «Мы больше не будем закупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости, сказал, что республика получает газ из альтернативных источников. Он уточнил, что речь идет о «европейских источниках».

    При этом Парликов утверждает, что сделать это удалось по «более низкой цене», чем предусматривает формула Газпрома.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов. Молдавская сторона предлагала Газпрому мировое соглашение, требуя списания долгов «Молдовагаза».

    Коментарии (40)
    2 октября 2023, 15:48
    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

    Экс-морпех Берлетик: В ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов

    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены
    @ The New Atlas/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    В вооруженных силах Украины не осталось военнослужащих, которые бы прошли фундаментальную подготовку на протяжении нескольких месяцев в США или НАТО, все они уничтожены, сообщил бывший морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик.

    Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas рассказал, что профессиональные военные, которые в период с 2014 по 2022 годы проходили подготовку в США и НАТО, были ликвидированы Россией в начале спецоперации, передает РИА «Новости». Сейчас в рядах ВСУ, по словам эксперта, состоят в основном необученные люди.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 18:28
    Кулеба назвал Украину «первосортным государством»

    Глава МИД Украины Кулеба назвал страну «первосортным государством», заслуживающим первосортного места в ЕС

    Кулеба назвал Украину «первосортным государством»
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страну «первосортным государством» и заявил, что ее членство в Евросоюзе (ЕС) также «будет первосортным».

    Кулеба отреагировал на предположения о дискуссии между Киевом и Брюсселем по вступлению Украины в ЕС по частичному или иному членству и заявил, что «Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным», пишет «Европейская правда», передает Газета.ru.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС.

    Коментарии (47)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 21:57
    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС

    Bloomberg: Киеву будет сложнее получать новую помощь из-за изменения настроений в США

    СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС
    @ REUTERS/Bonnie Cash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании правительства США назвали ударом для президента Джо Байдена и европейских союзников.

    Решение Конгресса исключить пакет помощи Украине в размере 6 млрд долларов из соглашения о финансировании правительства до середины ноября стало ударом для Байдена и вызвало беспокойство в рядах европейских союзников, пишет Bloomberg, передает ИноTV.

    Ситуация с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро, сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, один из лидеров Евросоюза заявил о возможном усложнении ситуации по мере приближения выборов в США.

    Издание отмечает, что Киеву будет сложнее получить новую помощь из-за изменения настроений в Штатах – внутриполитическое внимание все больше смещается на вопросы безопасности границ.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине.

    Коментарии (20)
    2 октября 2023, 21:12
    США заморозили контрактные проекты помощи Украине

    США заморозили контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования

    США заморозили контрактные проекты помощи Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования, сообщили в Госдепартаменте.

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил журналистам, что у США нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для оказания помощи Украине», так как финансирование было приостановлено, передает ТАСС.

    Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Ранее в Белом Доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 12:49
    Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID

    Нобелевскую премию по медицине присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку вакцин от COVID

    Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия 2023 года по медицине присуждена Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.

    Как сообщил Нобелевский комитет, премия присуждена за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что открытия Карико и Вайсмана «сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года».

    Открытия американо-венгерской ученой Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана называют новаторскими. Подчеркивается, что они фундаментально изменили того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой.

    «Лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности», – передает ТАСС сообщение комитета.

    В Нобелевском комитете предполагают, что новую технологию будет возможно в будущем применять для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.

    Шведские эксперты отмечают, что против SARS-CoV-2 было разработано несколько других вакцин. В общей сложности в мире, как сказано в сообщении Нобелевского комитета, было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19, которые спасли миллионы жизней и позволили вернуться к нормальным условиям.

    Коментарии (55)
    2 октября 2023, 19:48
    В литовском порту засняли разгрузку партии танков Abrams

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Клайпедском порту в Литве засняли разгрузку партии танков Abrams, предположительно, предназначенных для Украины.

    На кадрах видны ряды американских танков Abrams, выгруженных на пирс морской гавани, которые, предположительно, будут переброшены на Украину, передает РИА «Новости».

    Ранее эксперт рассказал об уязвимости танков Abrams, переданных Западом Киеву.

    Коментарии (28)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
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    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    Сорвана попытка устроить судилище над Россией

    В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ. И пройдет она без России, которая демонстративно игнорирует мероприятие. Не потому, что против прав человека – а потому, что Варшавская конференция к этим правам не имеет никакого отношения. Запад извратил идею правозащиты ради попытки надавить на Россию. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

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