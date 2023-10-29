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Германия решила покупать газ у Нигерии
Шольц: Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии
Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива, заявил в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch.
По его словам, Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке и немецкие компании заинтересованы в поставках газа из этой страны, и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями, передает РИА «Новости».
Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.
В воскресенье Шольц начинает свой визит в Африку, в ходе которого посетит Нигерию и Гану.
Ранее член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.