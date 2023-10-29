Германия решила покупать газ у Нигерии

Шольц: Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке и немецкие компании заинтересованы в поставках газа из этой страны, и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями, передает РИА «Новости».

Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

В воскресенье Шольц начинает свой визит в Африку, в ходе которого посетит Нигерию и Гану.

Ранее член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.