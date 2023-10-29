Siemens объяснил продолжение сотрудничества с Россией по АЭС в Венгрии

Tекст: Ольга Иванова

Козер отметил, что контракты были заключены между компаниями еще в 2019 году, отказ от обязательств может обойтись весьма дорого, передает РБК.

Он уточнил, Венгрия могла бы предъявить иск «на почти неограниченные суммы», откажись Siemens от выполнения контракта.

Напомним, Будапешт потребовал от других государств прекратить усилия помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.