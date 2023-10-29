Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.0 комментариев
Siemens объяснил продолжение сотрудничества с Россией по АЭС в Венгрии
Французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens продолжает участие в строительстве энергоблоков в Венгрии вместе с российскими специалистами. Как пояснил глава наблюдательного совета немецкой Siemens Energy Джо Козер, отказ компании от сотрудничества мог бы привести к иску на «неограниченные суммы», сообщает Welt.
Козер отметил, что контракты были заключены между компаниями еще в 2019 году, отказ от обязательств может обойтись весьма дорого, передает РБК.
Он уточнил, Венгрия могла бы предъявить иск «на почти неограниченные суммы», откажись Siemens от выполнения контракта.
Напомним, Будапешт потребовал от других государств прекратить усилия помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.