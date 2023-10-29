Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Москвичам пообещали гололедицу и до нуля градусов в воскресенье
Гидрометцентр: Гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
По сообщению ведомства, днем в Москве прогнозируют от нуля до двух градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус трех градусов, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица, передает ТАСС.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус четырех градусов.
Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
Напомним, в субботу москвичей предупредили о ледяном дожде.