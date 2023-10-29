  • Новость часаВзрывы прогремели на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский паспорт спасает израильтян
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в международный розыск
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    18 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    29 октября 2023, 08:07

    Москвичам пообещали гололедицу и до нуля градусов в воскресенье

    Гидрометцентр: Гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и до нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

    По сообщению ведомства, днем в Москве прогнозируют от нуля до двух градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус трех градусов, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица, передает ТАСС.

    В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус четырех градусов.

    Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

    Напомним, в субботу москвичей предупредили о ледяном дожде.

    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

    Коментарии (27)
    28 октября 2023, 17:12
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с Вашингтоном, заявил новый глава Минобороны республики Роберт Калиняк, об этом он сообщил в Facebook (признан экстремистским в России).

    Позицию Братиславы донесли послу США.

    Также Словакия не будет посылать на Украину новые партии боеприпасов со словацких складов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Словакии сменилось правительство. Новый премьер заявлял, что Киев не получит от Братиславы военной помощи.

    Коментарии (14)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (40)
    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Коментарии (15)
    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 17:33
    Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в международный розыск

    СК объявил в международный розыск организатора нападений на прохожих в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет объявил в международный розыск возможного организатора нападений на прохожих в Петербурге Турала Мамедова, он заочно арестован, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Санкт-Петербургу.

    Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта дела о нападениях, поиски подозреваемого продолжаются, следует из сообщения в СК в социальной сети «ВКонтакте».

    Кроме того, проведены обыски по местам возможного нахождения соучастников, были проверены спортивный клуб, завод в Ленинградской области, несколько ресторанов.

    Отмечается, что в ходе расследования задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, они арестованы, восьмерым предъявлены обвинения.

    Ранее сообщалось, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Коментарии (30)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

    Коментарии (10)
    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

    Коментарии (3)
    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

    Коментарии (52)
    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Коментарии (25)
    28 октября 2023, 16:08
    Офицера Рогвардии обвинили в махинациях при организации защиты Крымского моста

    Коммерсант: Офицера Росгвардии обвинили в неправомерном расходовании бюджетных средств и снижении защиты Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

    Следствие считает, что полковник потратил почти на 400 млн рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые не подходили по характеристикам для борьбы с беспилотниками. Испытания показали, что комплексы не способны подавлять радиосигналы дронов. В результате, по версии следователей, Крымский мост в условиях СВО остался без защиты, пишет «Коммерсант».

    По данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.

    Уголовное дело уже передано в суд, его будут рассматривать в закрытом режиме.

    Напомним, украинские военные регулярно проводят атаки в районе Крымского моста. В ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на сооружение.

    Коментарии (21)
    28 октября 2023, 10:23
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

    Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (19)
    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

    Коментарии (3)
    28 октября 2023, 11:45
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уничтожение сектора Газа и изгнание из региона 2 млн жителей может спровоцировать катастрофу на многие десятилетия, если не на столетия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он отметил, что уничтожение Газы «пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом».

    Это, по словам министра, приведет к катастрофе на долгое время, передает «БелТА».

    В связи с этим Лавров заявил о необходимости объявлять гуманитарные программы по спасению населения, оказавшегося в блокаде без воды, света и продовольствия.

    Ранее ООН обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (31)
    28 октября 2023, 14:08
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия передала ХАМАС список из восьми имен, предположительно, находящихся в заложниках, после того, как их найдут, они будут отпущены, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Список людей с двойным гражданствам Россия передала через каналы МИД. ХАМАС относится к этому списку очень внимательно и будет обрабатывать его тщательно, так как движение смотрит на Россию как на «ближайшего друга», передает РИА «Новости».

    Марзук отметил, что в списке восемь имен. По его словам, к мирным гражданам, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, относятся как к гостям.

    Сейчас ХАМАС ищет людей из российского списка. Как только их разыщут, они будут отпущены.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что представители ХАМАС готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится на прекращение огня сроком на пять дней.

    Коментарии (24)
    Главное
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    Офицера Рогвардии обвинили в махинациях при организации защиты Крымского моста
    На Украине заключенных отправили на работу в шахты
    Командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............