  • Новость часаИзраиль решил выслать турецких диломатов после заявлений Эрдогана
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    Израиль оказался в изоляции из-за Америки
    Словакия решила пересмотреть условия оборонного соглашения с США
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    13 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    18 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 17:40

    Москвичей предупредили о ледяном дожде в ближайшее время

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ледяной дождь пройдет в Москве примерно с 17.00-18.00 мск до 20.00-21.00 мск, также в столице ожидается гололед и снежная крупа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Крупа и ледяной дождь начнутся в городе с приходом сумерек в 17.00 мск, передает РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что уже сейчас на разрезе атмосферы видно, как линза тепла (температура воздуха в облаках плюс 0,2 – плюс 0,4) входит в нижний пограничный слой до высоты 150 метров с учетом нижней кромки слоистой туманообразной облачности 120 метров.

    Тишковец пояснил, что уже в ближайшие часы переохлажденные капли дождевой воды, попадая из относительно теплого воздуха в приземный холодный слой воздуха превратятся в ледяной дождь.

    На дорогах образуется гололед до 3 мм.

    Такая погода будет примерно до 20-21 мск, а потом пойдет снежная крупа.

    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

    Коментарии (24)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (47)
    27 октября 2023, 19:54
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Департамент миграции Литвы подсчитал количество иностранцев в Вильнюсе

    Вильнюс стал на треть славянским городом
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Столица Литвы Вильнюс становится славянским городом, согласно данным департамента миграции страны, который предоставил сообщение о численности населения страны.

    По данным ведомства, в настоящее время в столице Литвы проживает 200 тыс. вновь приехавших иностранцев. В городе с полумиллионным населением число литовцев составляет чуть менее двух третей жителей, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

    Среди приезжих в основном русские, украинцы и белорусы, говорящие на русском языке. Отмечается, что если добавить еще литовское население, говорящее на русском языке, то получится, что «столица Литвы скорее Вильно, чем Вильнюс».

    Коментарии (28)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (23)
    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

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    28 октября 2023, 03:49
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области

    В канализации на украинском полигоне в Запорожской области нашли тело пропавшего наемника из Британии Берка

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в той части Запорожской области, которую удерживают вооруженные силы Украины, сообщил отец погибшего.

    По словам отца наемника, «результаты ДНК-теста Дэниела положительны», передает RT со ссылкой на Sun.

    Тело помог найти австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Нурин утверждает, что застрелил Берка по ошибке, передает РИА «Новости».

    Прежде австралийско-алжирский наемник уверял, что они вместе находились на полигоне, но Берк ушел без Нурина. Позднее в переписке на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин признался: «Очевидно я». По его словам, «это было не намеренное убийство». Свою ложь об уходе Берка с полигона Нурин объяснил тем, что не знал, как ему поступить. Полиция Украины отказалась сообщить, покинул ли Нурин страну.

    Напомним, Берк пропал в Запорожье в августе. Правоохранители на Украине не исключали, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В сентябре сообщалось, что в одном из населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, предположительно, нашли тело наемника.

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    27 октября 2023, 19:38
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наименование зоны действий российских миротворцев изменилось на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Ранее в бюллетенях ведомства зона действия носила название «зона Нагорно-Карабахского конфликта», передает ТАСС.

    В бюллетене за пятницу октября указывается, что для обеспечения безопасности движения по дорогам выставили два постав в районе Ханкенди (Степанакерта).

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (15)
    28 октября 2023, 10:23
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

    Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (19)
    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

    Коментарии (40)
    28 октября 2023, 07:28
    Байден назвал удары по Сирии соответствующими Уставу ООН

    Байден назвал американские удары по Сирии соответствующей Уставу ООН самообороной

    Tекст: Антон Антонов

    Американские удары по объектам в Сирии соответствуют Уставу ООН, так как США имеют право на самооборону, заявил президент США Джо Байден.

    Действия США Байден назвал «необходимыми и соразмерными». По его словам, они были предприняты «в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 Устава ООН».

    Байден заявил, что удары по объектам в Сирии призваны защитить американцев как в самих США, так и за пределами страны. Он заявил, что США и в дальнейшем намерены отвечать на угрозы или атаки, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Пентагоне сообщалось, что целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с оружием и боеприпасами. Удары, как утверждается, были нанесены по складам, где Корпус стражей исламской революции Ирана «хранит оружие и боеприпасы», которые якобы применялись при нападении на американские войска в Сирии и Ираке.

    Коментарии (23)
    28 октября 2023, 03:22
    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана

    Столкновения на Западном берегу реки Иордан произошли в связи с действиями армии Израиля в секторе Газа

    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные предпринимают попытки подавить волнения арабского населения, которые начались на Западном берегу реки Иордан после расширения операции Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Столкновения между израильскими военными и палестинцами начались в районе Наблуса и Эль-Биры, у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу. Сообщается, что как минимум трое демонстрантов получили пулевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.

    Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы», военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.

    Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее призвало «народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях» и «вступать в бои со всеми оккупантами», передает РИА «Новости».

    Тем временем SANA со ссылкой на палестинские источники сообщает, что палестинцам удалось отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Утверждается, что израильские силы попали в засаду, потеряли несколько бронемашин и были вытеснены.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.

    Коментарии (2)
    27 октября 2023, 23:33
    На уроженцев Средней Азии завели уголовные дела за неявку в военкоматы в Москве

    В отношении уроженцев Средней Азии в Москве открыли уголовные дела за уклонение от военной службы

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве против уроженцев Средней Азии открыто 12 уголовных дел по факту уклонения от прохождения военной службы, сообщило главное следственное управление Следственного комитета по городу.

    Открыты уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 УК. Как пояснил главк СУСК по столице в Telegram, 12 уроженцев Средней Азии призывного возраста, получивших российское гражданство, в октябре не пришли в военкоматы по повесткам. При этом оснований для освобождения и отсрочки от военной службы у них не было. Ведутся следственные и процессуальные действия, в СК изучают личные дела призывников. Поручено начать розыскные мероприятия.

    Ранее, в  столице из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана. В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Глава СК Александр Бастрыкин считает, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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