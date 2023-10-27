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Российских учителей решили освободить от ручной проверки домашних работ
В Минцифры заявили о планах внедрить в школах системы с автоматической проверкой домашних заданий
Внедрение в России типовой государственной информационной системы в сфере общего образования должно предусматривать автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.
По его словам, необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, а это можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых российскими властями поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС «Моя школа», при этом такая система должна содержать некое «новое качество», передает РИА «Новости».
Качанов отметил, что такое решение можно будет использовать регионам, у которых нет средств и технических компетенций для развития собственных решений.
Замглавы Минцифры добавил, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным.
По информации Качанова, одним из ключевых моментов является возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме.
«Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий должна войти в требования», – подчеркнул он.
Также замглавы ведомства отметил, что в поправках к постановлению ФГИС «Моя школа» уже прописана возможность повсеместного использования информационной платформы «Сферум», что является, по словам Качанова, уже не экспериментом, а «состоявшейся реальностью».
«Сферум» технически уже обеспечил подключение большинства региональных государственных информационных систем в сфере образования и регистрацию в системе педагогического состава и учеников. Теперь необходимо использовать саму по себе систему, а не вводить параллельные чаты, ВКС и так далее», – заключил Качанов.
Напомним, российский лидер Владимир Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».