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NYT: Нетаньяху отказался подписать готовый приказ о наземной операции
NYT: Нетаньяху отказался подписать готовый приказ о наземной операции в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа из-за разногласий в правительстве и опасений лишиться доверия населения в случае ее провала, сообщили источники в правительстве еврейского государства The New York Times (NYT).
Собеседники газеты рассказали, что старшие офицеры израильской армии возмутились, что Нетаньяху отказался подписать план вторжения в Газу. Источники считают, что премьер хочет получить единогласное одобрение данного шага со стороны членов чрезвычайного кабинета, передает ТАСС.
По оценкам газеты, в кабинете министров Израиля есть разногласия по поводу операции в секторе Газа, некоторые представители правительства считают, что следует ограничиться несколькими операциями в небольшой части анклава.
Кроме того, аналитики считают, что доверие населения к Нетаньяху снижается, его могут обвинить в провале операции, если он случится.
Ранее СМИ писали, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа после получения систем ПРО от США.
До этого СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху скептически относится к военным планам ЦАХАЛ и хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа.
Также СМИ сообщили, что операция Израиля в секторе Газа может привести к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны.