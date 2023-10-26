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Эксперт: Представителям традиционных конфессий РФ всегда удается сохранять взаимопонимание
Академик Васильева назвала главные аспекты встречи Путина с представителями религиозных объединений
Все народы нашей необъятной страны не раз объединялись перед общими трудностями, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева, комментируя встречу президента России Владимира Путина с представителями религиозных конфессий.
По словам Васильевой, диалог между религиозными лидерами состоялся на самом высоком уровне: за одним столом с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным лидеры традиционных конфессий говорили о единении и согласии в области межрелигиозных и межнациональных отношений в стране, которые могут быть примером для всего мира.
«Представителям всех традиционных конфессий нашей страны всегда удавалось и удается сохранять взаимопонимание и гармонично соседствовать в едином российском пространстве, неизменно поддерживания наших сограждан», – подчеркнула собеседница.
Она отметила, что наша страна веками формировалась как многонациональное и многоконфессиональное государство-цивилизация, и сегодня все россияне остаются верны идеалам преданности Родине и созидательному труду: «Все народы нашей необъятной страны не раз объединялись перед общими трудностями, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности: семья и любовь, патриотизм и самоотверженность, доброта и человечность – все это важно для каждого россиянина в любом уголке России».
По словам эксперта, эти идеалы и взгляды граждане страны стремятся сохранить и предать подрастающему поколению.
«И сегодня, объединенные общей идей сохранения суверенитета и развития России как целостного и сильного государства, наши сограждане, независимо от вероисповедания, готовы и дальше трудиться на благо Отечества вопреки всем внешним угрозам», – заключила она.
Встречу с представителями религиозных конфессий Путин провел 25 октября.
Глава государства заявил, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Путин также заявил, что некоторые силы в мире давно пытаются стравливать мусульман и иудеев, шиитов и суннитов, православных и католиков. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме, отметил президент.
Президент считает, что в основе государственности России лежит межнациональное и межконфессиональное согласие, а «все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую». Он подчеркнул, что россияне разных конфессий – один народ, на котором лежит ответственность за благополучие и безопасность страны.