Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В «Яндекс.Картах» появилась новая карта для автомобилистов
В «Яндекс.Картах» внедрили высокодетализированную карту для автомобилистов
«Яндекс.Карты» внедрил в мобильных приложениях «Карты» и «Навигатор» высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются с разметкой по полосам, островками безопасности и парковочными местами, сообщили в пресс-службе сервиса.
По сообщению пресс-службы, «Яндекс.Карты» первыми в России разработали высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности, такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на сложных развязках, передает ТАСС.
В сервисе отметили, что подробная разметка доступна в приложениях «Яндекс.Карты» и «Навигатор» на карте Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, на МКАД и крупных магистралях. Также размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, при этом обновления видны и при подключении к CarPlay или Android Auto.
Чтобы увидеть нововведения, как разъяснили в пресс-службе, нужно перейти на вкладку «Навигатора» в «Картах» или построить маршрут на машине. В пути «Карты» покажут рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Также будут отображаться в формате 3D здания вдоль маршрута.
Кроме того, в сервисе обновилась камера, следующая вдоль маршрута. Теперь видно больше пути и дорожных событий впереди, включая ДТП и ремонтные работы.
Ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымом и материковой частью России через новые регионы.