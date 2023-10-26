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Эксперт призвала сделать цифровой след объектом охраны и оборота
Директор АНО «Белый Интернет» Сидоренко призвала сделать цифровой след объектом охраны и оборота
Российское законодательство нуждается в доработке в области охраны, регулирования и оборота цифрового изображения и цифрового следа человека, считает директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» профессор МГИМО Элина Сидоренко.
Она напомнила, что Гражданский кодекс РФ пока не оперирует такими понятиями, как цифровое изображение и цифровой след, между тем эти объекты уже активно покупаются и продаются, передает РАПСИ.
«Цифровое изображение, образ – таких понятий нет в Гражданском кодексе. К сожалению, эта сфера нашей жизни не защищена и не является охранной. Она даже никак не сформулирована. А эта информация стоит огромных денег, и она сегодня должна быть объектом и охраны, и регулирования, и оборота», – подчеркнула Сидоренко на секции «Цифровое право как ответ на современные вызовы» в рамках II Международной конференции «Цифровые международные отношения 2023».
В свою очередь глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский обратил внимание, что в финансовый оборот также вошел и цифровой след человека, который также не регулируется.
«Я вам больше скажу, не просто образ (не защищен), но и цифровой след: все, что вы делаете в телефоне в течение дня, – эта информация стоит огромных денег, но это явление в правовой сфере не описано и не сформулировано, а такие данные продаются, причем за огромные деньги», – указал Гореславский.