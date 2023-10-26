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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 11:41

    Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Агрессия западных стран в отношении России является лишь частью «крестового похода» США и их сателлитов, направленного против любого самостоятельного члена международного сообщества, который отстаивает национальные интересы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Россия не видит перспектив для конструктивного разговора с государствами Запада, поскольку в настоящее время большинство из них полностью подчинены США, передает ТАСС.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию.

    25 октября 2023, 15:50
    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»

    Жозеп Боррель указал Орбану на право Венгрии выйти из Евросоюза после слов об оккупации

    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана об «оккупации» Евросоюза и заявил, что Венгрия может из него выйти.

    Боррель заявил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, там нет ни одного танка. Венгрия может выйти из ЕС, потому что у каждой страны есть свой выбор, передает РБК.

    Ранее Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году глава Российского государства Владимир Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.

    Коментарии (29)
    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Коментарии (39)
    25 октября 2023, 21:32
    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 11:41
    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза

    Bloomberg: Фон дер Ляйен и Шарль Мишель постыдно поссорились из-за Израиля

    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – разгорается конфликт из-за того, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по Израилю и действует автономно, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов и чиновников.

    В публикации отмечается, что европейские дипломаты «почти единодушны» в критике фон дер Ляйен, некоторые чиновники были вынуждены устранять проблемы в отношениях с арабскими странами после ее поездки в Израиль, где она не отразила должным образом позицию европейских стран по гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Собеседники агентства охарактеризовали ситуацию как «постыдный раскол в верхах», отметив, что это сказывается на эффективности руководства Евросоюза на фоне конфликтов в Израиле, на Украине и проблем в торговых отношениях.

    Источники напомнили, что позицию ЕС во внешней политике определяют государства – члены союза, но фон дер Ляйен стала фактически символом Евросоюза и завоевала беспрецедентный авторитет благодаря своей напористости.

    Bloomberg напомнил о разногласии среди стран ЕС по Ближнему Востоку. Так, Германия поддерживает Израиль, а Испания выступила с одним из наиболее заметных голосов в поддержку Палестины. Источники отметили, что в случае с Израилем фон дер Ляйен «оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени».

    Напомним, европейские дипломаты обвиняли фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и указали на ее «неуправляемость» после того, как евродипломат отправилась в Израиль с незапланированной и несогласованной поездкой.

    Недовольство этим поступком и прозвучавшими с ее стороны заявлениями привело к составлению письма на имя фон дер Ляйен, под которым подписались почти 800 сотрудников внешнеполитической команды ЕС. В официальном комментарии в ответ на письмо в Еврокомиссии заявили, что поддерживают свободу мнений.

    До этого произошла заочная перепалка между Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (22)
    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 15:59
    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем

    Боррель: ЕС поддержал генсека ООН в его конфликте с Израилем, его слова о ХАМАС исказили

    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление о ХАМАС было искажено, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, ограничен в России) Боррель написал, что ЕС поддерживает работу Гутерриша в поддержку мира и гуманитарного обеспечения Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что генсек ООН безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября, но его слова исказили, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним,  Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает мощная волна протеста против ООН и как это соотносится с претензиями России к организации.

    Коментарии (20)
    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

    Коментарии (25)
    25 октября 2023, 12:29
    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

    Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно как можно скорее уладить украинский вопрос таким способом, при котором русскоговорящие регионы перешли бы в состав России, сказал претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

    В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

    Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

    При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

    Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

    Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

    Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

    США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

    Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (19)
    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 04:36
    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Американский миллиардер Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего Вашингтон за предоставление помощи Украине.

    Сакс напомнил в сообщении в соцсети X, что в прошлом году Вашингтон выделил Киеву 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В результате линия фронта почти не изменилась, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил, что теперь в округе Колумбия утверждают, что сделать это позволят еще 60 млрд долларов. Он отметил, что поверить в это может только «дурак».

    Маск написал под сообщением Сакса: «Там полно дураков».

    Накануне спикером Палаты представителей Конгресса США избрали республиканца Майка Джонсона. Ранее республиканцы заявили об «антиукраинской» позиции Джонсона.

    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

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    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

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