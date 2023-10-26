Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
На Останкинской башне начался отсчет времени до открытия выставки «Россия»
На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве начался обратный отсчет времени до начала Международной выставки-форума «Россия», ролик будет круглосуточно демонстрироваться с интервалом в пять минут, также его покажут на фасаде здания Сбера на Кутузовском проспекте.
По словам генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Натальи Виртуозовой, в дни открытия будет яркая программа: живые выступления популярных артистов, презентации, мультимедийные шоу, мастер-классы, тематические кинопоказы и лекции.
С 9 ноября 2023 года до 14 января 2024 года на выставке «Россия» состоятся дни регионов: с презентацией достижений выступят руководители субъектов России, пройдут деловые и образовательные программы, культурные события. Гости выставки также смогут ознакомиться с особыми блюдами кухни российских народов и в меню ресторанов ВДНХ.
Также выставка станет местом проведения торжественных церемоний бракосочетания: пары из более чем 30 регионов сыграют свадьбы на ВДНХ, молодоженов поздравят руководители регионов.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке, она откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.
Посетителям будут представлены экспозиции всех 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программа. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений.