Патриарх прокомментировал заявления молодежи о желании «свалить из Рашки»

Патриарх Кирилл назвал кошмарными заявления молодежи о желании «свалить из Рашки»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, непонятно, какой образ там у русского человека, передает РИА «Новости».

«Иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее «свалить из Рашки»… и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека», – сказал он.

Патриарх Кирилл также отметил, что ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавших своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков.

«Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что прежде всего ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа», – подчеркнул он.

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