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    Ждем ли мы тут поуехавших

    @ Дмитрий Рогулин/Global Look Press

    15 сентября 2023, 09:18 Мнение

    Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Если кто-то пытается нам рассказать, что Владимир Владимирович не чувствует своего избирателя, тот нагло врет. Буквально за одни сутки вдруг опять встала тема «возвращенцев». И вроде был повод мелковат – какой-то тиктоковский персонаж неопределенной политической и сексуальной ориентации решил затеять громкий камбэк – казалось бы, и что?

    Но реакция общества оказалась несоразмерной масштабу персонажа – интернет в очередной раз прямо «взорвался». А это говорит о том, что в обществе имеется подспудное напряжение на предмет выработки отношения к группе бывших товарищей, которые, нацепив жовто-блакитную тряпку, рванули глотнуть воздух свободы, заодно по пути портя воздух всем остальным. И персоналии тут совершенно не важны.

    Люди хотят знать границы дозволенного. А еще знать, что по этому поводу думает правящий класс, который призывает граждан на священную войну. Потому что люди любят, когда есть внятные рамки: «Не стоять под стрелой!», «Берегись, колышек!», «Не влезай – убьет!» и прочие вечные истины, выработанные цивилизацией и, как все правила безопасности, написанные кровью. 

    Довольно четко в последней ситуации высказалась госпожа Мизулина-младшая, да еще и напомнив, что любитель легких денег из «ТикТока» по закону обязан отправиться на срочную службу, точно так же, как и все остальные люди призывного возраста. В результате ее обозвали чуть ли не доносчицей – как будто у военного комиссара нет учетной карточки на гражданина Милохина.

    И тогда я начинаю подозревать, что споры (чтобы не говорить «конфликт») вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов. Потому что персонажи, которые мнят себя обитателями «философского парохода» (они про него в «Википедии» читали) не сами сюда лезут. Их тащат. Сами они слишком трусливы – даже деньги для них становятся не важны, как только они носом чуют запах гари. 

    Моментальное бегство экономклассом в Дубай некоего Милохина только подтверждение.  А точнее, не бегство, а эвакуация силами его московских спонсоров.

    И все это не единичные случаи, а системная попытка вернуть этих, в жовто-блакитных трусах, на прежние позиции. Именно поэтому столько проклятий услышала в свой адрес госпожа Мизулина-младшая. Потому что на данном участке проломила кусочек системы. Ее разве что в людоедстве не обвинили… хотя… таки да. То есть рано или поздно возникнут вопросы не к поуехавшим, а к той группе поддержки, которая не уехала и отлично себя тут чувствует.

    И тут мы слышим ВВП, который вряд ли приглядывается к частным случаям, а всегда реагирует на системности. Во Владивостоке, пока в Москве все спали, а в Дубае дул песчаный ветер, он весьма мягко изложил свою позицию.

    «По разным подсчетам, те же журналисты подсчитывают, деятели культуры – примерно 160–170 человек – выехали за рубеж, они не согласны с политикой Российского государства. Можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь, говорить об этом, никто же ведь не запрещает, но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства – позицией несогласия с тем, что делает российское руководство, связано это и с материальными вещами.

    Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей, люди хотят это сохранить, боятся потерять. Поэтому в том числе – я не говорю, что это единственная причина, нет, конечно – уезжают, сидят, чтобы все сохранить. От них требуют – это же тоже хорошо известно, – чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Вот они и критикуют, обличают».

    Вот это путинское «капают на мозги» – это квинтэссенция того самоназванного «креативного класса», который за 30 лет даже «Тетриса» не смог придумать, зато визжал про «пластиковый стаканчик» и «мы здесь власть». А потом свинтил на свои исторические родины по второму паспорту. А самые глупые – в Верхний Ларс, потому что без второго паспорта и счетов за границей. Это те, кто, развесив уши, слушал тех, у кого для бегства все было давно приготовлено вплоть до квартирок и контрактиков с антирусскими фондами. И об этом тоже Путин как бы мимоходом упомянул.


    Кстати, президент расставил точки над тем, как воспринимать персонажей другого уровня полета, – и тогда стало ясно, что вот кому-кому, а им уже возвращаться – лучше не возвращаться. Это была часть про Чубайса, например.

    Некоторые решили, что Владимир Владимирович в своем выступлении слишком мягко выразился и вообще, что он был «слишком добр». Ну, не знаю, не знаю. Перечитайте еще раз.

    А еще я бы на вашем месте прочитал пост политолога Алексея Чеснакова, который написал, что «радикальных патриотов и даже лоялистов раздражают отъехавшие. Не все. В основном те, кто является публичным человеком, связан с госбюджетом или критикует страну. В элите идет борьба между несколькими группировками. Они почти полностью соотносятся с основными группами в массовом сознании». И дает весь спектр отношения – от «Кровожадные. Всех уехавших зафиксировать и лишить прав. И родственников не забыть» до «Жалостливые. Пусть возвращаются. Примем и полюбим вновь».

    А вот ты, читатель, в этом списке кто?

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