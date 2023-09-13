Эксперт разделил российскую элиту на семь групп по их отношению к «уехавшим»

Политолог Чеснаков рассказал, как элита относится к уехавшим из России

Tекст: Ольга Никитина

Комментируя «острую дискуссию вокруг приезда/отъезда блогера Милохина», руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что не все «отъехавшие» раздражают «радикальных патриотов» и «лоялистов». «В основном те, кто является публичным человеком, связан с госбюджетом или критикует страну», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, в элите идет борьба между несколькими группировками, разделение которых почти полностью соотносятся с основными группами в массовом сознании.

Одну из элитных групп политолог назвал «кровожадные». Это те, кто требует «всех уехавших зафиксировать и лишить прав», причем, по их мнению, меры должны затронуть и родственников тех, кто покинул страну.

В другую группу Чеснаков выделяет «свирепых», которые придерживаются позиции, что «всех абортировать не надо, но тех, кто критиковал страну и армию – показательно наказать».

«Суровые», по мнению политолога, не хотят никого наказывать, однако выступают за «всемерное порицание и отстранение от кормушки», возможно, временно – до признания ошибок и покаяния.

«Строгие» же считают, что тех, кто уехал из страны, следует «порицать, но вернувшихся и раскаявшихся понять и простить».

Выделяет Чеснаков и группу «безразличных», которым все равно, а также «мягких», которые считают, что уехавшие могут «приехать и молчать, работать и делать вид, что так и было».

«Жалостливые» придерживаются позиции, что те, кто покинул страну, могут вернуться, их примут и вновь полюбят.

Эксперт прогнозирует, что в ближайший год общество может стать свидетелем столкновений точек зрения на уехавших, которых придерживаются различные элитные группы. «Как бы кому не хотелось иного, но именно [Екатерина] Мизулина выполняет роль морального штурмовика, который/я создает необходимое пространство для дискуссий о применении новой этики на основе различного понимания норм патриотизма», – написал Чеснаков.



Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию. Позднее Мизулина сообщила, что Милохин уехал из России.

Президент России Владимир Путин накануне назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей. По мнению российского лидера, очень важно чувство сопричастности с Родиной. «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – отметил глава государства.



