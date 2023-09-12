Мизулина: Блогер Милохин покинул Россию

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Мизулина сообщила, что в понедельник вечером Милохин вылетел в ОАЭ из аэропорта Внуково.

По ее словам, это результат консолидации и единения гражданского общества. Она поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера Даню Милохина, недавно вернувшегося в страну, на службу в армию.

Милохин ранее сообщил в соцсетях, что «прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». При этом он опубликовал фотографии Москвы. Позднее выяснилось, что он все еще остается в ОАЭ.