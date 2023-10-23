Освобождавший Мелитополь от фашистов танк Т-70 вернулся на постамент мемориала

Ставший символом освобождения Мелитополя от фашистов танк Т-70 вернулся после восстановления на постамент мемориала

Tекст: Антон Антонов

«Мы знаем, что экипаж погиб. Поэтому, когда Российское военно-историческое общество занималось восстановлением танка, специально оставили на броне след от попадания, в память, в назидание потомкам», – сказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Он отметил, что «тысячи мелитопольцев пришли почтить память тех, кто ценой собственной жизни, освобождал нашу землю от фашистской чумы». Как рассказал Малькевич, «приходили семьями, с друзьями, родственниками, боевыми товарищами». Он подчеркнул, что «для каждого День освобождения родного города связан с личной историей».

Председатель Союза советских офицеров Мелитополя Виктор Яковенко заявил: «23 октября и 9 мая для нас один и тот же праздник. Украинская фашистская власть нас всегда преследовала за красные знамена. Наши деды воевали под красным знаменем, наши отцы воевали. Мы гордимся ими. Мелитополь освобождали под красным знаменем, и мы отмечаем под красным знаменем».

Он подчеркнул, что «наш народ заплатил высокую цену за победу в Великой Отечественной войне». Как заявил Яковенко, «старшему поколению удалось достойно воспитать молодежь и сохранить преемственность поколений».

Житель Мелитополя Владимир Сибилев рассказал, что его отец «освобождал Мелитополь», был «пулеметчиком, в боях за город он был тяжело ранен, ему оторвало ногу». Сибилев сообщил, что «ветеранские организации пришли к мемориалу со знаменами», ведь «для тех, кто служил в Советской армии, возможность развернуть красный стяг победы, принести цветы к вечному огню, это гордость за страну, которая была и которая есть сегодня».

«Легко бронированный танк Т-70, вооруженный 45-миллиметровой пушкой и пулеметом первым ворвался в Мелитополь и принял бой. В яркой героической истории боевой машины и ее экипажа, как в капле воды, отражена несгибаемая воля русского солдата, который всегда бил врага, невзирая на расклад сил. Именно так мы всегда побеждали, именно так победим и сейчас», – заявил корреспондент Юрий Авдеев.

Напомним, участвовавший в освобождении Мелитополя в 1943 году танк Т-70 отреставрировали. В сентябре машину привели в движение, танк проехал несколько метров своим ходом. 80 лет танк стоял на постаменте. В апреле 2023 года жители Мелитополя попросили отремонтировать его. Этот танк с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в Мелитополь при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1943 года. В тех боях экипаж погиб, а Т-70 после освобождения города установили в качестве памятника у места захоронения красноармейцев, в том числе экипажа самого танка. Это был редкий случай, когда боевой танк стал памятником еще до окончания Великой Отечественной войны.