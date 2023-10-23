У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.3 комментария
Регионы представят свои кулинарные традиции на международной выставке-форуме «Россия»
На международной выставке-форуме «Россия» пройдут «Дни регионов». В рамках мероприятий с презентацией о достижениях своего региона выступят руководители субъектов. Откроют «Дни регионов» субъекты Дальневосточного федерального округа.
«Наша выставка в первую очередь о людях, поэтому ее главная задача – рассказать посетителям о нашей стране, ее многогранности и особенностях, дать возможность погрузиться в атмосферу каждого субъекта. Гости смогут ознакомиться с наиболее яркими достижениями регионов, культурными особенностями, национальной кухней и обычаями», – рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
На весь период выставки планируется интеграция национальных блюд в меню действующих ресторанов ВДНХ, а в «Дни регионов» каждый субъект представит основные блюда, которые характерны для его кулинарных традиций. Кроме того, в «Дни регионов» международная выставка-форум «Россия» станет местом проведения торжественных церемоний бракосочетания. Пары из более чем 30 регионов сыграют свадьбы на ВДНХ, основной площадкой для их проведения станет зона культурных проектов в 75 павильоне. Молодоженов поздравят первые лица субъектов РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Ее участниками станут все регионы, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На все время проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Также участие в выставке примут органы федеральной власти, представители крупных корпораций и общественных объединений. «Дни регионов» на выставке пройдут с 9 ноября 2023 года до 14 января 2024 года.