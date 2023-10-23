Сенатор сравнил возвращение в Россию Мелитополя с освобождением города от фашистов 80 лет назад

Мелитопольская фронтовая наступательная операция войск Южного фронта была частью второго этапа битвы за Днепр. Мелитополь был освобожден частями 51-й армии во взаимодействии с частями 28-й армии. 24 октября немецкие войска начали общее отступление. Преследуя противника, советские войска 30 октября освободили Геническ, написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

«Символичные даты. Символичное время. События, которые показывают историческую общность двух регионов с большой страной, в состав которой они вернулись в 2022 году. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Мелитополю почетное звание – город воинской славы», – подчеркнул сенатор.

«И сегодня, как и тогда, наши бойцы в зоне СВО начинают теснить противника по многим направлениям, вскрывая его оборону, освобождая оккупированные территории. И ничто не может и не сможет помешать исторической миссии России противостоять злу и очистить свою землю от последователей нацистов», – добавил он.

Кастюкевич отметил, что киевский режим принес жителям Новороссии много горя, смерть и разрушения, целенаправленно атакуя гражданские строения. И чтобы защитить свои дома и семьи, жители активно сражаются с киевскими боевиками на фронте, вступая в добровольческие формирования. Многие из херсонцев, кто весной и летом прошлого года помогали нам в гуманитарной миссии #ЕдинаяРоссия, теперь на передовой.

«Нацисты хотели превратить исторические русские земли в продовольственную базу, беспощадно эксплуатируя и разрушая инфраструктуру Херсонской области и Запорожья ради достижения личных целей. Но этому пришел конец! Теперь доходы регионов служат на благо их жителям. Президент России Владимир Путин утвердил развитие этих территорий одним из приоритетных направлений политики страны! Модернизация инфраструктуры, развитие дорог, строительство нового комфортного жилья – граждане видят, как преображаются их города в составе России. И я уверен, что все хорошее, благое и созидательное только начинается!» – заключил сенатор.

