  • Новость часаИзраильский эксперт: США могут дать старт атаке на Иран
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    Европа боится остаться без газа по двум причинам
    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии
    Москва предостерегла НАТО от перекрытия Балтики
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат на передовой
    «Спутник V» перестал защищать от новых штаммов COVID
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    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Грета Тунберг и нацистский осьминог

    Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

    727 комментариев
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    4 комментария
    23 октября 2023, 12:44

    На Украине сообщили о проблеме на одной из ГАЭС

    Минэнерго Украины сообщило о выходе из строя гидроагрегата одной из ГАЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Гидроагрегат одной из гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) Украины вышел из строя и отправлен на ремонт, сообщило Минэнерго страны.

    Ведомство уточнило, что гидроагрегат «вышел в аварийный ремонт из-за выявленной неисправности оборудования», передает ТАСС.

    О какой именно ГАЭС идет речь, не сообщается. Самые крупные гидроаккумулирующие электростанции на Украине – Киевская и Ташлыкская.

    Минэнерго уточнило, что без света сейчас остается часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Черниговской области обесточены 1,6 тыс. абонентов, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области – более 700 потребителей.

    За минувшие сутки в результате технологических нарушений без света на время оставались более 5 тыс. потребителей в Днепропетровской области, почти 20 тыс. – в Кировоградской, 12 тыс. – в Харьковской.

    Напомним, в конце сентября на Украине была повреждена крупная электроподстанция.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

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    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

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    23 октября 2023, 02:59
    В Одессе прогремели взрывы

    «Думская»: В Одессе произошли взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Одессе прогремели взрывы, сообщило местное издание «Думская».

    В публикации говорится, что в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

    В минувшую пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности Вооруженных сил России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

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    23 октября 2023, 10:59
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.

    По большей части Украина и Израиль имеют разные возможности и потребности в вооружениях. Так, украинское контрнаступление столкнулось с жестким сопротивлением со стороны российских оборонительных сооружений, мин, траншей. Конфликт на Украине превратился в «войну на истощение», пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников национальной безопасности США и источников в Конгрессе.

    Израиль же готовится начать совсем другой вид наземной войны. Речь идет о городских боях в густонаселенном секторе Газа, говорится в статье.

    По мнению экспертов издания, в вопросе поставок вооружений для Украины и Израиля США придется искать компромиссы, особенно если конфликты будут длительными. Мировые запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже истощились, констатируется в публикации.

    Тремя ключевыми системами вооружения, которые Израилю и Украине могут понадобиться от Соединенных Штатов, NYT называет артиллерийские боеприпасы, «умные» бомбы и ракеты «Стингер».

    Так, 155-миллиметровые снаряды натовского стандарта, по оценке издания, будут пользоваться большим спросом. Украина уже получила от США более 2 млн таких снарядов, еще сотни тысяч были поставлены со стороны Европы. Западные военные запасы приближаются ко «дну бочки».

    Прошлой зимой, по информации NYT, Пентагон отправил на Украину сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов из военного склада, расположенного на территории Израиля. ВСУ поставили около половины снарядов с этого склада, а теперь американское Минобороны собирается перенаправить по крайней мере часть оставшихся средств израильским военным.

    Источник в Пентагоне сообщил изданию, что Израиль и Украина, возможно, получат разные варианты боеприпасов, чтобы избежать дублирования. Так, Израилю могли бы поставить высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах, а приоритетом для Украины стали бы кассетные боеприпасы.

    Производство боеприпасов в США и Европе наращивают, однако пройдут годы, прежде чем НАТО сможет удовлетворить потребности Украины, не говоря уже об Израиле, пишет NYT.

    Вторым видом вооружений, за который, по мнению американского издания, Украине и Израилю придется соперничать, являются «умные бомбы».

    В первую партию военной помощи Израилю со стороны США были включены 1 тыс. бомб малого диаметра, которые используют навигационную систему GPS для отслеживания целей и нанесения ударов по ним. Сообщалось, что Израиль оказывает на США давление с тем, чтобы получить большее количество «умных» бомб, запускаемых с самолетов. Наземную версию США уже обещали Украине, и поставка, как ожидается, будет осуществлена этой осенью.

    Американские эксперты полагают, что в настоящее время США обладают достаточным запасом «умных» бомб. Так, с 2010 года, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Израиль закупил у США 8 тыс. 500 бомб малого диаметра. Кроме того, Пентагон с 2018 года закупил более 34 тысяч таких бомб. В американском военном ведомстве это характеризуют как «здоровый запас».

    Третьим пунктом NYT называет ракеты «стреляй и убегай» – «Стингер» (Stinger). Сообщается, что Украина использовала их против российских беспилотников, а Израилю они могут особенно понадобиться при наземном вторжении – они «идеально» подошли бы для ведения городских боев в Газе.

    При этом запасы «Стингеров» крайне ограничены, производится их очень мало. И Украина, и Израиль обладают системами ПВО, однако использование Patriot или «Железного купола» против БПЛА или недорогих артиллерийских ракет является нерентабельным. По данным Пентагона, США уже передали Украине более двух тысяч «Стингеров».

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

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    22 октября 2023, 14:26
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16

    Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.

    По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

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    23 октября 2023, 00:57
    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине

    Merkur: Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий

    Tекст: Антон Никитин

    Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий, сообщает немецкий журнал Merkur.

    В материале говорится, что аналитики уже давно выявили у Abrams ряд характеристик, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что среди прочего мосты могут не выдержать эту модель из-за ее слишком тяжелого веса. Автор статьи отметил, что Abrams также имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения.

    Кроме того, в статье подчеркивается, что американские танки поставили украинским войскам слишком поздно, и они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы. Некоторые западные эксперты и украинские чиновники также полагают, что объемы поставок, сроки передачи техники и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта от передачи Abrams Украине.

    Напомним, переданные Украине американские танки Abrams в США назвали проблемой для ВСУ. В Китае отмечали, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, выявленной в ходе конфликта на Украине.

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    23 октября 2023, 12:32
    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки

    Политолог Шеслер указала на «уши» британской разведки в попытке отравления летчиков в Армавире

    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Отравленный торт в Армавире, убийство Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина говорят о том, что украинский терроризм стал основным инструментом борьбы с российскими патриотами. В этих условиях все граждане страны должны быть бдительными. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее агент ГУР МО Украины попытался отравить 77 российских летчиков в Армавире.

    «Сегодня летчики, управляющие военными самолетами, являются ценнейшим ресурсом для российской армии. Потеря такого количества выпускников авиационного училища имела бы довольно тяжелые последствия для наших ВКС», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Эта диверсия, скорее всего, готовилась долго и тщательно. Наш противник очень искушен и коварен. И здесь речь идет не только о ГУР и СБУ. На мой взгляд, за неудавшимся терактом «торчат уши» британской разведки. Подобные методы являются их «фишкой», – убеждена эксперт.

    «Большую роль в предотвращении диверсии сыграл профессионализм и опыт офицеров, которые понимали, что в текущих условиях любой предмет может представлять потенциальную опасность. Это позволило вовремя обнаружить угрозу. Поэтому причастных к предотвращению теракта следует наградить», – подчеркивает она.

    «Такая бдительность должна проявляться на всех уровнях. Убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина, а также трагедия с Дарьей Дугиной говорят о том, что терроризм становится одним из главных инструментов борьбы с патриотами России. Результативность диверсий будет зависеть от каждого отдельного человека. Сегодня крайне важно с подозрением относиться ко всякого рода предметам и подаркам, которые кто-то пытается вручить, в частности на встречах с лидерами общественного мнения и прочими известными людьми», – резюмировала Шеслер.

    Ранее агент Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом. Об этом сообщили авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber.

    В субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 кг и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, пишет Life.

    В результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области и агентом ГУР МО Украины. Диверсанта удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

    Злоумышленник признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, продукт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. Подарок никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, в августе прошлого года в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, она погибла. Убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

    В апреле в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Убийство было совершено с помощью статуэтки с бомбой, принесенной на мероприятие завербованной украинскими спецслужбами Дарьей Треповой.

    В мае автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения, его личный охранник погиб. Задержанный за этот террористический акт Александр Пермяков признался, в работе на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина.

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    23 октября 2023, 02:42
    Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

    Fighterbomber: Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом

    Tекст: Антон Никитин

    Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    Как сообщает «Лента.Ру», во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска летчиков противовоздушной обороны к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

    Летчики передали записи с камер видеонаблюдения спецслужбам, которые выявили курьера в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

    Никто из 77 российских летчиков не пострадал. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.

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    23 октября 2023, 03:59
    В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

    Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине, им не выиграть войну, они уже ее проиграли

    Tекст: Антон Никитин

    Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

    При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.

    Накануне в США обратили внимание, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю. В минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и признать территориальные потери.

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    23 октября 2023, 12:13
    Командир ВСУ призвал к жесткой мобилизации мужчин и женщин

    Командир роты ВСУ Шевчук призвал к жесткой мобилизации мужчин и женщин

    Командир ВСУ призвал к жесткой мобилизации мужчин и женщин
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жесткой, заявил командир роты Владислав Шевчук.

    По его словам, не хватает людей, солдаты заканчиваются ежедневно, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Шевчук добавил, что те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, «так уже не пройдет».

    Командир подчеркнул, что каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой, обязан служить. Кроме того, он одобрил жестокие мобилизационные меры, заявив, что не собирается защищать уклонистов.

    Ранее замминистра обороны страны Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

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    23 октября 2023, 09:42
    На Западе рассказали, что изображал Зеленский на встрече с НАТО

    FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе старательно делал вид, что не пытается привлечь внимание западных союзников, пишут СМИ.

    В статье Financial Times говорится, что Зеленский, прибыв в штаб-квартиру НАТО, обнаружил, что центральной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а не Украина.

    «Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», – передает РИА «Новости» текст статьи Кристофера Миллера.

    Обозреватель считает, что последние события в мире показали «усталость мира» от Украины. Киевскому режиму на фоне других глобальных вызовов, считает он, будет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов.

    Между тем в Верховной раде заявили, что средств, запрошенных Джо Байденом у Конгресса США, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.

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    22 октября 2023, 18:23
    Сальдо: Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что ракеты сбиты над Геническим муниципальным округом Херсонской области.

    Напомним, что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу.

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    22 октября 2023, 16:16
    Украинского депутата задержали за нелегальный вывоз уклонистов за границу

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине задержали депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, сообщает украинское издание «Вести».

    Отмечается, что задержанный является депутатом Днестровского райсовета в Черновицкой области. Он перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес», чтобы те избежали мобилизации, передает РИА «Новости».

    Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

    Ранее бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего «официальное» разрешение покинуть страну.

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    23 октября 2023, 11:49
    Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины

    Экс-премьер Азаров: Мобилизационные резервы Украины опустошены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.

    По его словам, мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев, на Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным Азарова, для «отлова» как можно большего количества населения военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.

    «Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало», – подытожил экс-премьер.

    Ранее замминистра обороны страны Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

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    Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

    Депутаты Сейма Латвии поддержали законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдет в собственность этой страны. Учреждение назвали «угрожающим безопасности Латвии». До сих пор государства ЕС не решались перейти к прямому отъему недвижимого имущества Российской Федерации. А обосновывает Латвия это беззаконие детскими праздниками, проходящими в этом здании. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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