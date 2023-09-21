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На Украине повреждена крупная электроподстанция
Электрическая подстанция на Украине получила повреждения, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах, сообщило министерство энергетики страны.
Согласно сообщению ведомства, повреждена подстанция 330 кВ, из-за чего были обесточены несколько подстанций 110 кВ, без света оставались почти 49 тыс. потребителей из 90 населенных пунктов, передает ТАСС.
В министерстве информировали, что ремонтные работы продолжаются, потребителей подключили к резервным линиям, ведомство не уточнило, в какой области расположена подстанция.
Ранее в ДТЭК допустили отключение электроэнергии на Украине зимой.