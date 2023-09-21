  • Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
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    Южная Корея поступила с Россией наивно
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Принц бен Сальман допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    Пашинян пообещал сохранить власть «любой ценой»
    Украина захотела получить истребители F-35
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29
    Берлин не поддержал предложение Украины лишить Россию права вето в СБ ООН
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 13:12

    На Украине повреждена крупная электроподстанция

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрическая подстанция на Украине получила повреждения, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах, сообщило министерство энергетики страны.

    Согласно сообщению ведомства, повреждена подстанция 330 кВ, из-за чего были обесточены несколько подстанций 110 кВ, без света оставались почти 49 тыс. потребителей из 90 населенных пунктов, передает ТАСС.

    В министерстве информировали, что ремонтные работы продолжаются, потребителей подключили к резервным линиям, ведомство не уточнило, в какой области расположена подстанция.

    Ранее в ДТЭК допустили отключение электроэнергии на Украине зимой.

    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (81)
    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (34)
    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (22)
    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    20 сентября 2023, 16:07
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны читателей издания Metropoles за поведение на Генассамблее ООН, поскольку не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии.

    «Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка», – приводит слова одного из комментаторов РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент Бразилии, говоря о конфликте на Украине, заявил, что тот «обнажает коллективную неспособность» стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Также Лула да Силва обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.

    Ранее сообщалось, что Киев попросил о встрече президента с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Коментарии (11)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Коментарии (26)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 08:55
    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года

    Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом

    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.

    Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.

    «Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.

    Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Коментарии (26)
    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    20 сентября 2023, 17:23
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению, пишет армянская газета Hraparak.

    В числе людей, передачи которых потребовал Азербайджан, бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет газета Hraparak, передает РБК.

    Также стало известно о готовности плана реинтеграции армянского населения Карабаха. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку. «Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами», – сообщил Гаджиев, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что «Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку».

    Кроме того, Гаджиев опроверг информацию о массовых жертвах в ходе операции вооруженных сил Азербайджана в Карабахе. «Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности» – сказал он. Гаджиев подчеркнул, что были предприняты все меры для минимизации жертв среди мирного населения.

    Напомним, во вторник Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве российских миротворцев в среду была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий. Президент России Владимир Путин выразил надежду на перевод ситуации в Нагорном Карабахе в мирное русло.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 10:22
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29

    РИА «Новости»: «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам

    Tекст: Ольга Никитина

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» благодаря новшествам, внесенным в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы, поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 км, сообщил информированный источник.

    Источник РИА «Новости» отметил, что внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Кроме того, по его данным, использовались «отдельные новые конструктивные решения».

    Он сообщил, что украинский МиГ-29 удалось поразить прямым попаданием «Ланцета» в кабину, при этом запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций.

    Российский разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», как отметил источник, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».

    Американские СМИ писали ранее, что удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета».

    Коментарии (18)
    20 сентября 2023, 14:48
    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard

    Минобороны Германии прокомментировало отказ Киева от переданных танков Leopard

    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещанные Украине танки Leopard 1A5 находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявили в министерстве обороны ФРГ.

    Танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы и находятся в момент передачи в боеспособном виде, сказала официальный представитель Минобороны Германии Кристина Рутси, комментируя отказ Киева принимать часть танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 05:59
    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН

    Bild: Канцлер ФРГ Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом

    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом, сообщает Bild. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Как отмечает издание, во время своего выступления в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Шольц выступал перед почти пустым залом, передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал Пушков.

    Как подчеркнул парламентарий, решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО. Днем ранее Шольц выразил мнение, что условием мирных переговоров по Украине является вывод с этой территории российских войск.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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