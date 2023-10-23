В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
Стало известно о просьбе США к Израилю отложить наземную операцию
NYT: США просят Израиль отложить операцию в Газе, чтобы подготовиться к атакам на свои силы
Соединенные Штаты просят Израиль об отсрочке наземной операции в секторе Газа, чтобы лучше подготовить собственные силы на Ближнем Востоке к возможным атакам, пишут американские СМИ.
Число атак на американские силы, как полагают источники The New York Times, может увеличиться после начала израильской наземной операции в Газе. По мнению американской стороны, нападения будут совершать поддерживаемые Ираном региональные группировки, передает ТАСС.
Администрация Джо Байдена, по данным NYT, просит еврейское государство отсрочить начало операции еще и потому, что Вашингтон хочет «выиграть время» для переговоров об освобождении заложников и доставки гуманитарной помощи.
По данным газеты, никаких требований к Израилю с американской стороны не выдвигается. США, как подчеркивает издание, по-прежнему поддерживает намерение еврейского государства провести наземную операцию и уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС. При этом Вашингтон считает возвращение заложников приоритетной задачей, добавляет газета.
В Армии обороны Израиля ранее назвали наземную операцию в секторе Газа практически неизбежной, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие.