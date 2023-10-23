«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»
МО: Экипажи «Солнцепеков» применяют новые системы привязки к местности
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ используют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы, сообщили в Минобороны.
По сообщению Минобороны, контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, передает РИА «Новости». Там добавили, что стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности.
Уточняется, что на Запорожском направлении в районе Вербового подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку десантникам подразделениям во время активной обороны.
Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек».