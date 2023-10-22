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Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.
В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.
Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.
Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.
В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».