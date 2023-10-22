«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Допобъем поставок Газпрома в Венгрию достиг 1,3 млрд кубов газа
Дополнительный объем поставок Газпрома в Венгрию за текущий год уже составил 1,3 млрд кубометров газа, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1» Миллер также рассказал, что у Венгрии и компании есть договоренности, согласно которым Газпром будет поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Венгрия добилась права продолжать получать российскую нефть. Будапешт сохранил поставки российского газа прямиком от Газпрома. Сохранив сотрудничество с Россией, Венгрия обезопасила собственное энергоснабжение и будущее страны. Несмотря на введение эмбарго Евросоюзом против российской нефти, Венгрия продолжает получать российскую нефть в рамках контрактов с российской стороной. Будапешт добился исключения для себя.