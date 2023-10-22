В ДНР не исключили причастность США к удару по больнице в секторе Газа

Советник главы ДНР Гагин заявил о возможной причастности США к удару по больнице в секторе Газа

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Гагин, США не заинтересованы в проведении расследования, касающегося больницы в Газе. Он предположил, что такой удар мог быть нанесен, в том числе и американскими военными. По его словам, США могли это сделать для того, чтобы в этом конфликте «поставить некую точку невозврата», и чтобы исключить даже малейшую возможность на переговоры, а также, «чтобы озлобить население с обеих сторон», и у США это получилось, передает РИА «Новости».

Гагин уточнил, что в текущей ситуации палестино-израильский конфликт «выгоден США». Он добавил, что США будут решать «под шумок» несколько своих давних важных вопросов, а именно, они хотят «окончательно положить на лопатки Старый свет, то есть Европу». Советник главы ДНР подчеркнул, что «есть несколько стран с победившим евроисламом» – это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50-60% от населения. И все эти люди, по мнению Ганина, уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС.

Он отметил, что если поддержка Израиля в этих странах будет осуществляться, то такие демонстрации «могут превратиться в силовые акции», в том числе с применением оружия.

В четверг Госдеп заявил, что международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно. Кроме того, разведка США сообщила, что взрыв в госпитале Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты «боевиками в Газе».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти могут предоставить фотографии и записи, доказывающие невиновность израильских военных в ударе по больнице в секторе Газа.

Напомним, арабские СМИ сообщали, что израильские ВВС ударили по госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали более 800 человек.