Разведка США объяснила взрыв в больнице Газы неудачным пуском ракеты боевиками

В разведке США взрыв в больнице в Газе объяснили неудачным запуском ракеты боевиками

Tекст: Ольга Иванова

На уточняющий вопрос о том, уверены ли США в том, что удар по больнице не был нанесен Израилем, представитель Госдепа подчеркнул, что речь идет о «предварительных оценках, основывающихся на доступной информации», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа.

Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.