Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.16 комментариев
Разведка США объяснила взрыв в больнице Газы неудачным пуском ракеты боевиками
В разведке США взрыв в больнице в Газе объяснили неудачным запуском ракеты боевиками
Разведка США считает, что взрыв в госпитале Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты «боевиками в Газе», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
На уточняющий вопрос о том, уверены ли США в том, что удар по больнице не был нанесен Израилем, представитель Госдепа подчеркнул, что речь идет о «предварительных оценках, основывающихся на доступной информации», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа.
Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.