Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

Tекст: Антон Никитин

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

«После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

«Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.