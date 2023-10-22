Жители Швеции стали меньше жертвовать на Украину из-за роста инфляции

SVT Nyheter: Жители Швеции стали меньше жертвовать на поддержку Украины деньги из-за инфляции

Tекст: Антон Никитин

Активистка призналась, что стала получать меньше пожертвований. Она выразила мнение, что это связано с тем, что «у людей в кармане немного меньше денег».

«Жители Швеции на словах горячо поддерживают украинцев. Несмотря на результаты опросов, по которым шведы бьют все рекорды сочувствия в Европе, они очень неохотно отдают деньги на чужой конфликт», – приводит слова врача телекомпания SVT Nyheter.

Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю.