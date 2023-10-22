Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Жители Швеции стали меньше жертвовать на Украину из-за роста инфляции
SVT Nyheter: Жители Швеции стали меньше жертвовать на поддержку Украины деньги из-за инфляции
Живущая в Швеции врач украинского происхождения, глава организации по сбору помощи для Украины Екатерина Благодырь сообщила, что жители королевства стали меньше жертвовать на поддержку Украины из-за инфляции.
Активистка призналась, что стала получать меньше пожертвований. Она выразила мнение, что это связано с тем, что «у людей в кармане немного меньше денег».
«Жители Швеции на словах горячо поддерживают украинцев. Несмотря на результаты опросов, по которым шведы бьют все рекорды сочувствия в Европе, они очень неохотно отдают деньги на чужой конфликт», – приводит слова врача телекомпания SVT Nyheter.
Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю.