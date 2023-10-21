Путин выразил соболезнования родным олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Tекст: Вера Басилая

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин назвал Анфису Резцову выдающейся спортсменкой, талантливыми целеустремленным человеком. Он также отметил ее неизменный победный настрой и замечательные личные качества.

«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её уникального спортивного дарования», – выразил соболезнования президент.

Ранее сообщалось, что на 59-м году жизни умерла первая в истории страны олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова.