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Путин выразил соболезнования родным олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой, отметив, что светлая память о спортсменке сохранится в сердцах почитателей ее дарования.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин назвал Анфису Резцову выдающейся спортсменкой, талантливыми целеустремленным человеком. Он также отметил ее неизменный победный настрой и замечательные личные качества.
«Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её уникального спортивного дарования», – выразил соболезнования президент.
Ранее сообщалось, что на 59-м году жизни умерла первая в истории страны олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова.