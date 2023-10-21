Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Силы ХАМАС нанесли ракетные удары по Ашкелону в Израиле
Движение ХАМАС сообщило об обстреле израильского города Ашкелон
Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» обстреляло город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.
Как сообщается в Telegram-канале палестинского движения, атака на Ашкелон была организована в ответ «на применение насилия по отношению к мирным гражданам в секторе Газа», передает «Газета.Ru».
Ранее Израиль заявил о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.