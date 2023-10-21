Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Британия призвала Израиль к сдержанности
МИД Британии призвал военных Израиля к дисциплине и сдержанности
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе каирского саммита по Палестине заявил, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военных к сдержанности.
Клеверли отметил, что в разговоре напрямую с правительством Израиля, он напомнил об их долге уважать международное право, призвал к профессионализму и сдержанности ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш во время саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к «действиям, чтобы положить конец кошмару», получившемуся в результате эскалации палестино-израильского конфликта.