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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 14:58

    Песков заявил об отсутствии информации по россиянам в плену у ХАМАС

    Представитель Кремля Песков: Детальной информации по россиянам в плену у ХАМАС нет

    Tекст: Александра Юдина

    Москва поддерживает контакты с Израилем и Палестиной, детальной информации по россиянам в плену у ХАМАС нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва продолжает поддерживать контакты и с палестинцами, и с израильтянами, в данный момент нет информации о пленных россиянах, передает ТАСС.

    Ранее в посольстве России в Израиле сообщили, что в секторе Газа удерживаются в заложниках минимум двое российских граждан.

    Песков также отметил, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 21:12
    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов

    Bloomberg: «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта

    Bloomberg: «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокотехнологичная израильская система ПРО «Железный купол» может не выдержать ракетные удары в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Отмечается, что даже небольшое снижение коэффициента перехвата «Железного купола» увеличит число пропущенных ракет. В случае вступления в конфликт «Хезболлы» «Железный купол» будет подавлен огнем противника, заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх, передает РИА «Новости».

    По словам профессора университета Джорджа Вашингтона в США Александра Даунса, ракетный арсенал ливанской «Хезболлы» превосходит запасы движения ХАМАС «по качеству и точности». По его данным, в распоряжении «Хезболлы» находится около 100 тыс. ракет.

    Ранее глава Минобороны Израиля намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 08:18
    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа

    Bloomberg: США повлияли на планы Армии Израиля по наземной операции в секторе Газа

    Стало известно о влиянии США на план Израиля по операции в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В издании отмечается, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить израильские планы, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже и продлиться дольше.

    Ранее премьер Израиля Нетаньяху на границе с сектором Газа обещал «нанести мощный удар по врагам».

    Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что Армия обороны Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

    Напомним, израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    19 октября 2023, 21:37
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

    Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, уточнил, что израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет. Военные сделают это, когда будут готовы, передает ТАСС.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 21:57
    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    Axios: Минобороны США может направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды

    СМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль, пишет портал Axios.

    Речь идет о десятках тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм из аварийных запасов, сообщил Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников, передает ТАСС.

    Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не скажется на способностях вооруженных сил Украины на фронте, пишет портал.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 19:30
    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля Галант намекнул военным на скорое начало наземной операции в Газе

    Глава Минобороны Израиля назвал сроки начала наземной операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские военные, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории, пишет The Times of Israel.

    На встрече с бойцами бригады «Гивати» Галант дал понять, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в Газе, пишет израильская газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    «Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – приводит издание слова Галанта. «Приказ поступит», – добавил министр.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия пока окончательно не решила вопрос проведения наземной военной операции в Газе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что наземная операция в секторе Газа необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху для удержания власти.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 21:04
    Разведка США увидела «легкие повреждения» в больнице в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.

    Также разведка США считает, что погибли при взрыве в больнице от 100 до 300 человек, а взрыв не затронул основное здание, передает РИА «Новости». В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 09:13
    В Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью»

    Global Times: США несут ответственность за гибель мирных жителей из-за вето на резолюцию по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США виновны в смерти мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС, наложив вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в секторе Газа, сообщила китайская газета Global Times.

    В статье издания указывается, что «запятнанное кровью» вето США является серьезной несправедливостью. Авторы пишут, что Вашингтон, часто заявляющий о правах человека, показал свое истинное лицо, когда дело дошло до насущного момента, когда попирается право большого числа гражданских лиц на жизнь, передает РИА «Новости».

    Вето США, как отмечается в материале, наносит ущерб авторитету Совбеза ООН, ослабляя способность мирового сообщества повлиять на конфликт, поэтому Штаты несут наибольшую ответственность.

    Ранее российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (3)
    19 октября 2023, 16:43
    Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Bhol: Израиль развернул подлодки в Средиземном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные якобы задействовали в Средиземном море свой подводный флот, чтобы сдержать ливанскую организацию «Хезболла», пишет израильская пресса.

    В Средиземном море развернута 7-я флотилия подводных лодок «с первого дня войны», утверждает издание Bhol, передает «Газета.Ru». Отмечается, что израильские военные уже пресекли попытки движения ХАМАС отправлять беспилотные подлодки в море в ходе эскалации.

    Ранее Reuters сообщало, что Израиль намеревается провести в секторе Газа «невиданную по свирепости» операцию «Железные мечи», в ходе которой планируется уничтожить инфраструктуру сектора Газа.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 14:26
    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа

    Посол Израиля в России Бен Цви: Решение о наземной операции в секторе Газа принято

    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство приняло решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Решение о проведении операции принято, оно связано с выполнением задач по разрушению структур ХАМАС и освобождению заложников, сказал Бен Цви ТАСС.

    Без проведения наземной операции это невозможно, потому такое решение и принято.

    Посол не уточнил возможные сроки начала проведения операции. Он напомнил, что в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, а потому необходимо «прекратить» происходящее.

    Ранее источники Bloomberg сообщили, что Израиль поменял планы по наземной операции в секторе Газа после визита американского президента Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 18:06
    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

    Медведев предрек ядерный сценарий в случае отказа от создания палестинского государства

    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Война на Ближнем Востоке может растянуться на долгие десятилетия или даже закончиться применением ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о перспективах развития ситуации.

    Война между Палестиной и Израилем может быть предотвращена после создания полноценного палестинского государства и исполнения всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года, указал Медведев в своей статье для газеты «Известия».

    Однако в таком исходе событий мало кто заинтересован на Западе, потому надежда на успех призрачна. Альтернативой этого решения остается война, которая продлится еще 100 лет, или же короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав.

    Ведущаяся война в регионе основана на терроре и доктрине «непропорционального применения силы» против гражданского населения, с обеих сторон «включен режим берсерка». У конфликта есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну, при плохом стечении обстоятельств это может обернуться глобальной войной. Последствия противостояния Палестины и Израиля видны каждый день – это многочисленные жертвы и разрушения.

    С 40-х годов XX века в конфликте наблюдается «отчетливый американский след», добавил Медведев. Все арабо-израильские войны с 60-х Вашингтон «поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону». США, по словам зампреда СБ России, пытались сделать все, чтобы противники не разошлись миром. Поставки оружия на Ближний Восток обеспечили американским компаниям огромную и постоянную прибыль, позволили сохранять влияние в регионе.

    Во второй половине XX века для США эта стратегия стала привычной, цинизм американской администрации переходит «все мыслимые границы». Никого не удивляли огромные объемы смертоносного оружия США и их союзников по НАТО, отправляемых киевскому режиму, объемы брошенного вооружения при бегстве из Афганистана. При этом никто не был озабочен тем, что военная техника разворовывалась и по контрабандным каналам уходила в руки экстремистов и террористов.

    США движутся привычным путем, делая ставку на силу, пытаясь показать, «кто в доме хозяин». Вместо того, чтобы смягчить остроту противостояния, США направляют авианосцы к израильским берегам и вносят в Конгресс проект закона о поставках оружия Израилю более чем на 2 млрд долларов.

    Украина же напугана перспективами получать все меньше оружия и денег, «отчаянно ревнует» к Израилю и «проливает крокодиловы слезы», заключил Медведев.

    Коментарии (2)
    20 октября 2023, 03:27
    Израильские дипломаты собрались покинуть Турцию

    Hurriyet сообщила о намерении всех израильских дипломатов покинуть Турцию

    Израильские дипломаты собрались покинуть Турцию
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вскоре все израильские дипломаты, включая посла Израиля в Анкаре Ирит Лилиан, покинут Турцию, сообщили источники в МИД Турции.

    Это решение связано с вопросами безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

    Напомним, в последние дни в Турции на фоне палестино-израильского конфликта проходят акции в поддержку Палестины. В Анкаре и Стамбуле манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий. Кроме того, толпа с палестинскими флагами устроила штурм военной базы США в Турции.


    Коментарии (2)
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